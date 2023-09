Policisté pátrají po svěřenci výchovného ústavu

Děčínští kriminalisté pátrají po patnáctiletém svěřenci výchovného ústavu, který se 21. července 2023 nevrátil z dovolenky. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu a pohřešovaného mladíka se nepodařilo vypátrat. Šetřením bylo zjištěno, že by se mohl pohybovat na území města Ústí nad Labem a to převážně v lokalitách Severní Terasa a Všebořice.

SVOBODA JAN

pohřešovaný muž

Datum narození 3.9.2007

Pátrání vyhlášeno 22.7.2023

Bydliště – okres ÚSTÍ NAD LABEM

Nebezpečný ANO

Ozbrojen NE

Nakažlivá nemoc NE

Státní příslušnost Česká republika (CZ)

Výška asi 174 cm

Zdánlivé stáří 14 až 16 let