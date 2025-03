Policisté probudili chaty a chalupy ze zimního spánku

Jaro sice oficiálně otvírá své brány až 20. března, ale zejména v posledních dnech jej paní zima několikrát pozvala k sobě na krátkou, ale za to vydatnou a sluncem prozářenou návštěvu. Policisté v Ústeckém kraji provádí kontroly v chatových oblastech průběžně po celé zimní období, ale v souvislosti s ukončením sezóny, a poté s jejím počátkem, je této činnosti věnován větší důraz.

Kontrolami je propleten celý Ústecký kraj, kdy policisté z oddělení pořádkové policie, služební kynologie a oddělení tisku a prevence, věnují svou pozornost přítomným chatařům, kteří se většinou po zimní přestávce vrací do svých chat a chalup. Kontroly se zaměřují na odlehlé a méně obydlené oblasti, kde je vyšší riziko vloupání a krádeží. Přítomní byli poučeni, jak správně zabezpečit svůj majetek a na co si dávat pozor. Během těchto jarních kontrol bylo prověřeno více jak 150 rekreačních objektů, kdy nebylo zjištěno žádné narušení objektu, ani pohyb závadových osob.

Co dělat, pokud je chata i přes tato preventivní opatření narušena či vykradena?

Pokud při návratu zjistíte, že máte i přesto vylomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod. je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Nedoporučujeme vstupovat do takového objektu. Nezvaný návštěvník by se totiž mohl nacházet stále ještě uvnitř. Není na místě manipulovat s předměty a uklízet dříve, než přijede hlídka policie, mohlo by dojít ke znehodnocení stop.

Základní preventivní opatření:

instalujte si bezpečnostní zámky a alarmy;

pravidelně kontrolujte nemovitost, zejména po delší nepřítomnosti;

sousedská spolupráce a vzájemná informovanost o podezřelých aktivitách je zcela na místě;

objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru;

nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu;

pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, poznamenejte si čísla elektrických přístrojů.

Policisté budou nadále pokračovat v realizaci podobných akcí, neboť sezóna sice teprve začíná, ale chaty a chalupy bývají obývané ve většině případů jen o víkendech. Cílem je předcházet trestné činnosti a zajistit, aby se majitelé chat a chalup cítili bezpečně!