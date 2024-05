Policisté v Mostě nepolevují

Policisté a městští strážníci se o státní svátek již posedmé v letošním roce sešli v mosteckých „Stovkách“ a namířeno měli i do obchodního domu Central. Ve středu se opět rozdělili do smíšených hlídek, aby kontrolovali prostory jednotlivých domů, ale i okolní prostranství. Další pokračující a nepravidelná akce měla v těchto lokalitách zvýšit bezpečnost a zajistit dodržování veřejného pořádku. Na vzájemné spolupráci se již v minulosti dohodli zástupci vedení Policie České republiky, územního odboru Most a městské policie.

Společným hlídkám se podařilo vyhledat a vyřešit 7 přestupků. Tři z nich byly proti veřejnému pořádku. Pokutované osoby svým chováním znečišťovaly prostranství mezi domy. Ke sváteční kontrole se připojila i hlídka dopravních policistů, která na tř. Budovatelů dohlížela na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mimo jiné se zaměřila i na překročení rychlosti jízdy a pátrala po odcizených vozidlech a věcech. Z 27 kontrolovaných vozidel pokutu dostali 4 řidiči, kteří porušili podmínky pro provoz vozidla.

Jedním z mnoha úkolů společného opatření je i pátrání po osobách. Smíšené hlídky vypátraly i jednu celostátně hledanou osobu, kterou omezily na osobní svobodě. Narazily i na 5 zájmových osob, které figurují v tak zvaných živých spisech a byly potřeba k úkonům trestního řízení. S policisty a strážníky se setkalo celkem 107 občanů včetně 7 osob cizí státní příslušnosti.