Policisté vytáhli ženu z bytu

Včasné oznámení a následující zásah mosteckých policistů zabránil hrozícímu neštěstí. V polovině ledna se v odpoledních hodinách uniformované hlídky sjely u panelového domu. Z jednoho bytu se linul dým a po domě byl cítit zápach spáleniny. Spolu s oznamovatelkou policisté identifikovali bytovou jednotku a získali informaci, že by se v ní měla nacházet mladá žena. Rozhodli se neprodleně jednat. Pomocí technického vybavení v mezích zákona násilím překonali zavřené dveře. Hned bylo jasné, že udělali dobře. V útrobách zakouřeného bytu ležela na chodbě mladá žena v bezvědomí. Tu společnými silami přemístili na společné prostory domu, kde ihned zjišťovali stav životních funkcí. Slečna dýchala slabě a komunikace nebyla schopna. Policisté zajistili lepší průchod kyslíku dýchacími cestami a poskytli ji neodkladné prvotní ošetření. Po několika minutách se žena dostala do péče zdravotníků a byla převezena do nemocnice. K bytu spěchali i hasiči, kteří zjistili, že zakouření prostoru způsobilo spálené jídlo v hrnci. Možná to bylo pár minut než by se bytem nekontrolovaně rozšířil požár. Možná to bylo i pár minut, než by se žena nadýchala většího množství zplodin. Což by mělo fatální následky. Hasiči celý prostor odvětrali a vyloučili další zahoření. Díky rychlému jednání všech složek nikdo neutrpěl vážné zranění a nevznikla žádná škoda na majetku.