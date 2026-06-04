Policisté zlikvidovali pumu u Mariánských Radčic, vážila 500 liber

Uplynulou neděli ráno vyjela Policie ČR v Lomu do důlního prostoru Bílina u Mariánských Radčic. Spěchali tam i tepličtí kolegové pyrotechnici. Zaměstnanec při ovládání těžebního stroje při odkrývce, už na dopravním pásu stroje nalezl nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Okamžitě bylo rozhodnuto o evakuaci všech přítomných šestnácti zaměstnanců. „Evakuovaný perimetr policisté stanovili na jeden kilometr. Vyrozuměli i nedaleké letiště, aby se v okolí dolu nepohybovala žádná letadla. Nález nebyl žádné miminko. Jednalo se o 120 centimetrovou a 500 liber vážící leteckou pumu se dvěma aktivními zapalovači. Ještě před obědem se pyrotechnikům podařilo na místě oba zapalovače demontovat a odstranit. Tím bylo největší nebezpečí výbuchu zažehnáno. Přesto nadále probíhaly bezpečnostní zkoušky, aby se minimální riziko potvrdilo. Na místo dorazil i pyrotechnik z Ralska a za pomocí techniky společně naložili pumu do speciálního přepravního boxu,“ informoval Václav Krieger z Krajského ředitelství Policie ČR v Ústí nad Labem. Na místo určení byla za asistenci služebních vozů doručena ve čtyři hodiny odpoledne bez jakýchkoliv komplikací.