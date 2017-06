Pomoc postiženým krajům na programu vlády

Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů byl zařazen do programu jednání vlády. Program je připraven v rámci projektu RE:START. Opatření by měla napomoci Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji nastartovat hospodářskou i sociální změnu po útlumu tradičních průmyslových oborů. Na pomoc by stát vyčlenil částku zhruba ve výši 42 miliard korun.

Jedná se o natolik rozsáhlý a náročný materiál, který vyžaduje více času, a proto budou další jednání vlády probíhat v průběhu července. „Vzhledem k náročnosti celého procesu od samotného vzniku tohoto materiálu se dalo předpokládat, že projednání dnes nebude dokončeno. Mé stanovisko je však nadále takové, že věřím v úspěch tohoto Akčního plánu,“ uvedla Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.

Akční plány navazují na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila začátkem letošního roku. Cílem je co nejlépe zacílit vládní podporu v těchto regionech, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat růst.

Projekt RE:START – restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizované ve spolupráci Úřadu vládního zmocněnce a zástupkyně vládního zmocněnce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou vlády ČR.