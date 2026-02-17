Pomozte policii pátrat po pohřešovaném seniorovi, odešel v neděli z bydliště v Bílině

Policisté vyhlásili pátrání po pohřešovaném muži z Bíliny
ZELINKA BOHUMIL
pohřešovaný muž
Datum narození 08.02.1957
Pátrání vyhlášeno 16.02.2026
Bydliště – okres TEPLICE
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
Nakažlivá nemoc NE
Státní příslušnost Česká republika (CZ)
Výška asi 170 cm
Zdánlivé stáří 70 až 75 let
Popis osoby
- POSTAVA hubená
- BARVA VLASŮ šedé
- BARVA OČÍ hnědá
Muž byl naposledy viděn v neděli 15. února okolo 15:30 hodin ve svém bydlišti v Bílině, ulice Sídliště Za Chlumem. Odtud odešel neznámo kam ve špatném psychickém stavu, kdy vyhrožoval sebevraždou. Z tohoto důvodu a z důvodu, že nemá přístup k lékům, je důvodná obava o jeho život.
Popis pohřešovaného: výška 170 cm, hubené postavy, prošedivělé delší vlasy
Oblečení a doplňky: Černá kožená bunda, modré kalhoty, modrý svetr, černé boty
Poznatky k výše uvedenému je možno předat na linku 158, nebo na kterékoliv policejní služebně.