Pohřešovaná šestnáctiletá Klaudie Krsková odešla z domova zřejmě 4.9. bez udání důvodů a do současné doby o sobě nedala vědět, údajně viděna při nastupování do autobusu do Prahy, s sebou měla batoh a pravděpodobně i stan. Dle šetření policie by se mohla nacházet v okolí Velkého Meziříčí, okres Žďár n. Sázavou. Jakékoliv informace k pohřešované mohou občané zavolat na linku 158.