Pomozte včelkám trefit domů!

Na výzvu společnosti REKULTIVACE ze skupiny Sev.en zareagovaly děti z Mostu a Litvínova a připravily pro včelky na rekultivacích lomů Vršany a ČSA jarní uvítání. Pestrými barvami vyzdobily česna, která pomáhají včelkám najít ten správný vletový otvor do jejich úlu, pomáhají jim najít cestu domů. Veřejnost měla možnost vybrat ty nejzdařilejší dětské výtvory. Vítězem hlasování se stala ZŠ Litvínov Hamr, třída Daniely Loosové.

Do soutěže se zapojilo jednadvacet kolektivů ze základních škol v Mostě a Litvínově. Na výstavě dětského umění, která se konala nejprve v litvínovské a následně i v mostecké knihovně, měli návštěvníci složitý úkol. Vybrat mezi pestrými česny to nejhezčí. Nakonec hlasovalo téměř osm set lidí. „Výstava měla veliký úspěch. Líbila se hlavně dětem. Ředitelé obou knihoven odhadují, že návštěvníků, kteří si výstavu prohlédli, bylo mnohem více než hlasujících. Někdy přišly celé rodiny, ale hlas odevzdaly jen jeden. Na výstavě se dětem líbila také edukační část. Nejenže si mohly prohlédnout, jak se jejich vrstevníci zhostili úkolu vymalovat česna, ale dozvěděly se také všechno o životě včel. A zároveň i to, že včely neoddělitelně patří i k našim rekultivacím,“ zhodnotila výstavu Eva Maříková, mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en.

Pro kolektiv, který namaloval nejkrásnější česna, připravila společnost REKULTIVACE atraktivní cenu. Pracovníci společnosti uspořádají „Den na rekultivacích“. Děti se podívají do včelínu a průhlednými stěnami úlů budou moci pozorovat život včel. Prohlédnou si zemědělskou techniku, kterou REKULTIVACE využívají a projedou se na moderním traktoru. Také budou mít příležitost pohladit si telátka a nakrmit krávy z místního stáda skotu. „Všechny dětské výtvory jsou velmi povedené, jsem rád, že jsem nakonec nemusel hodnotit, který je ten nejkrásnější. Vítězná česna ozdobí nový včelín na rekultivacích lomu Vršany. Ale ani ostatní nepřijdou nazmar. Použijeme je na další vznikající včelíny na našich rekultivacích a už se nám ozvaly také partnerské organizace, které mají zájem o česna na své včelíny. Rádi se o krásné výtvory dětí z Mostecka a Litvínovska podělíme,“ uvedl ředitel společnosti REKULTIVACE Tomáš Šolar.

Velký včelín, do něhož se vejde až desítka včelstev, se během loňské medové sezóny objevil na rekultivovaných plochách v okolí lomu Vršany. V dohledné době přibyde stejný včelí domek také na rekultivacích lomu Československá armáda. Včelíny jsou na veřejnosti běžně nepřístupném místě, kde mají včely dostatek potravy. Včely jsou doma také v areálu Elektrárny Počerady a Teplárny Kladno.