Pomůžete policii pátrat po ozbrojeném Mostečanovi?

Kriminalisté pátrají po odsouzeném
Může být ozbrojený a nebezpečný
Krajští kriminalisté pátrají po 55letém muži z Mostu. Tento recidivista byl odsouzen pro spáchání zvlášť závažného zločinu mravnostního charakteru k několikaletému trestu. Do vězení ovšem nenastoupil a místo toho se skrývá na neznámém místě. Pohybovat se může v rámci celého území České republiky, možná i v zahraničí. Z tohoto důvodu na něj vydal Krajský soud v Ústí nad Labem příkaz k dodání do výkonu trestu a policisté po muži intenzivně pátrají.
Hledaný je zdánlivého stáří 53 až 55 let, vysoký je 178 až 180 cm. „Apelujeme na veřejnost, že hledaný může být ozbrojený a společnosti nebezpečný. Sami osobu rozhodně nezadržujte. V případě, že máte informace, které by mohly vést k vypátrání hledaného, neprodleně je sdělte na linku 158 nebo na nejbližší oddělení Policie ČR. Za pomoc předem děkujeme,“ obrací se na veřejnost Václav Krieger z KŘP Ústeckého kraje.