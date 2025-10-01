Ponořte se do světa kreseb ilustrátora Mateřídoušky a Sluníčka

Oblastní muzeum a galerie v Mostě srdečně zvou na výstavu akademického malíře a dětského ilustrátora Gabriela Filcíka.
Akademický malíř Gabriel Filcík je ilustrátorem knih pro děti, učebnic, pohádek, časopisů Mateřídouška a Sluníčko. Mimo grafické úpravy a ilustrování dětských knih a časopisů se věnuje didaktické grafice, designu hraček i animovanému filmu. Spolu se Státním pedagogickým nakladatelstvím a Komeniem vytvořil několik učebnic a pomůcek pro mateřské, základní i speciální školy. Svými veselými kresbami ovlivnil několik dětských generací a za ilustrace získal mnohá ocenění.
Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 10. 2025 od 17 hodin. Výstava potrvá od 10. 10. 2025 do 8. 2. 2026.