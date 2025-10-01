Ponořte se do světa kreseb ilustrátora Mateřídoušky a Sluníčka

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
26

Oblastní muzeum a galerie v Mostě srdečně zvou na výstavu akademického malíře a dětského ilustrátora Gabriela Filcíka.

Akademický malíř Gabriel Filcík je ilustrátorem knih pro děti, učebnic, pohádek, časopisů Mateřídouška a Sluníčko. Mimo grafické úpravy a ilustrování dětských knih a časopisů se věnuje didaktické grafice, designu hraček i animovanému filmu. Spolu se Státním pedagogickým nakladatelstvím a Komeniem vytvořil několik učebnic a pomůcek pro mateřské, základní i speciální školy. Svými veselými kresbami ovlivnil několik dětských generací a za ilustrace získal mnohá ocenění.

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 10. 2025 od 17 hodin. Výstava potrvá od 10. 10. 2025 do 8. 2. 2026.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!