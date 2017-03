Poplatek za psa pošlete městu včas, jinak zaplatíte třikrát tolik!

Všichni majitelé psů, jejichž mazlíčci jsou přihlášeni v Mostě, musí nejpozději do konce března uhradit poplatek. Povinnost se týká více než pěti tisíc obyvatel. Pokud svou povinnost nesplní, hrozí jim vyšší sankce. Poplatek tak může vyjít až na trojnásobek.

Mostecký magistrát eviduje na území města 5 726 psů. Na poplatcích ročně vybere zhruba 2,5 milionu korun.

Most vybírá za jednoho psa 1 000 korun ročně, tedy pouze dvě třetiny toho, co by podle zákona vybírat mohlo. Přesto majitelé čtyřnohých mazlíčků dluží asi tři a půl milionu korun. „V současnosti město eviduje 563 dlužníků,“ uvádí Zdeněk Dundek z tiskového oddělení Magistrátu města Mostu.

Výše poplatků je stejná jako v předchozích letech. Ti, kteří žijí v rodinném domě, zaplatí 200 Kč, pokud mají psů více, tak za každého dalšího uhradí 300 Kč. V případě psů žijících v bytových domech činí tyto poplatky 1 000 a 1 500 Kč. Pokud je jediným příjmem majitele starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, zaplatí 200 a 300 Kč bez ohledu na to, kde bydlí.

Uhradit poplatky ze psů je možné osobně v pokladně magistrátu, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou. Další možností je bezhotovostní platba na účet magistrátu č. 19-1041368359/0800 nebo úhrada složenkou, kterou obdržíte na každé pobočce pošty. „Složenky magistrát nerozesílá. Každý majitel psa si splnění povinnosti musí sám ohlídat,“ podotýká dále Zdeněk Dundek. Zároveň ale také varuje, že neuhrazení poplatků včas by mohlo majitele čtyřnohých přátel člověka nepříjemně překvapit. „V případě nedodržení této povinnosti hrozí majiteli psa navýšení daného poplatku až na trojnásobek. Je to sankce, kterou umožňuje uplatnit zákon o místních poplatcích,“ podotýká Zdeněk Dundek.

Z poplatků úklid exkrementů

Miliony korun, které město ročně na poplatcích od pejskařů vybere, využívá zpětně do oblastí, které s mazlíčky do jisté míry souvisí. Například na úklid psích hovínek nebo očkování proti vzteklině. „Majitelé psů mají povinnost uklízet po svých mazlíčcích exkrementy. Přestože není povinností města tuto povinnost suplovat, najímá specializovanou firmu na úklid po psech těch majitelů, kteří si neplní své povinnosti a je jim jedno, že jejich psi nechávají exkrementy třeba uprostřed chodníku. Někteří jsou tak drzí, že je dokonce odvádějí za účelem vykonání potřeby na dětská hřiště a podobně,“ popisuje Zdeněk Dundek. Na tuto službu město vynaloží půl milionu korun ročně.

Výše sankce je vyměřována podle dosavadní platební morálky a záleží i na délce prodlení. Zvýšení poplatku na trojnásobek se využívá hlavně při opakovaném nezaplacení v termínu splatnosti.

Očkování zdarma

Stát dříve povinné očkování psů dotoval. „Před lety tuto dotaci sice zrušil, město však poskytuje očkování psů i nadále zdarma,“ připomněl Zdeněk Dundek.