POPLATKY ZA ODPAD V MOSTĚ TEĎ UŽ S PŘIRÁŽKOU!

Město Most postrádá zhruba dva miliony korun, které dluží obyvatelé Mostu na poplatcích za odpad. Ty zavedlo město vloni po 14 letech. Splatnost byla do konce roku. Kdo nemá zaplaceno, bude muset zaplatit i sankci.

Město vybralo ke konci roku na poplatcích za komunální odpad zhruba 33 mil. Kč. Předpoklad byl kolem 35 mil. Kč. „Plánovali jsme vybrat 35 milionů korun. Z hlediska rozpočtu je to částka asi o dva miliony korun nižší, než jsme předpokládali. Podíl nezaplacených poplatků je tedy jednoznačný,“ konstatoval primátor Marek Hrvol. Je ale prý potřeba přihlédnout k okolnostem, které výběr poplatků mohly ovlivnit. Například přes 14 tisíc lidí v Mostě nad 65 let je od poplatků osvobozeno. Dále je prý třeba brát v potaz i fluktuaci obyvatel jako je stěhování apod. Poplatková povinnost se tím pádem v průběhu roku mění. „Nejde jen počítat celkovou sumu podle násobků a počtu obyvatel v Mostě,“ upozornil primátor.

Ti, kteří nezaplatili, bude město hromadným předpisem vyzývat. Informace zveřejní také na úřední desce. „Uvidíme, jak to dopadne ve druhé vlně a zda-li zbývající zaplatí. Pak nastane standardní vymáhací proces,“ apeluje primátor. Přehled nezaplacených poplatků ještě není definitivní, ale v nejbližší době bude analýza zpracována.

Poplatky by letos za odpad měly zůstat ve stejné výši a zdražovat je město zatím neplánuje. „Vnímáme, že po letech není lehké tento institut zavádět. Proto jsme nastavili roční částku 840 korun. Není to nejvyšší hranice. Splatnost jsme nechali až na konec roku, aby se poplatek dal rozložit do měsíčních částek, což představuje 70 korun za osobu měsíčně,“ podotkl primátor a potvrdil: „Neuvažujeme, že bychom poplatky zvedali, spíš se budeme snažit lidem připomínat, že jsou zavedeny a zaplatí se z nich to, co i lidé uvidí.“

Vybraných 33 mil. Kč se zpětně vrátí do komunálního odpadu. „Zdvojnásobily se svozy košů i nadměrného odpadu, koupila se nová technika, zvýšily se vývozy plastu, papíru, koupily se lisovací koše. Ze sociálních sítí zmizely fotky kumulovaného odpadu u popelnic. Ve městě je viditelný větší pořádek…“ řekl primátor Hrvol.

Vedení města jednalo také s úřadem práce a žádalo o součinnost. „V řadě případů se podařilo domluvit, že těm, kteří pobírají dávky a podepsali souhlas, se poplatek bude odesílat na magistrát přímo z dávek úřadu práce. Má to ale jeden háček. Lze to praktikovat pouze v případě, že s tím dotyčný nezaměstnaný souhlasí. Je to tedy na vůli lidí, což je pro nás nepochopitelné,“ podotýká primátor.

Mostečané prý lépe třídí

Mostečané se podle vedení města lepší ve třídění odpadu. „Mostečané se ve třídění odpadu zlepšují, i když objem odpadu stále stoupá. Je více nákupů a stále více obalů… Snažíme se dělat i kampaně, aby lidé pochopili, že třídění odpadu je cesta nejen k lepšímu životnímu prostředí, ale i k ekonomice svozu a likvidace,“ poznamenal náměstek primátora Václav Zahradníček a dodal, že lidé by měli vědět, že čím více se bude třídit, tím více to bude prospěšnější z hlediska ekonomiky pro každého obyvatele Mostu.