Porušené paragrafy (30. týden)

Podvodníci se zaměřili na seniora

Horké chvilky prožil senior z Litvínova. Na parkovišti u supermarketu narazil na dva muže, kteří se mu snažili prodat zboží. Senior sice odmítl, ale podvodníků se nezbavil. Nasedl do svého auta a podvodníci mu do něj hodili hodinky a parfémy, údajně za čtyřicet tisíc korun. Ty se od seniora snažili poté vylákat. „Muž následně odjel na poštu a tam ho dvojice svým vozem sledovala. U pošty ho nutili k výběru peněz. Muž měl z nich strach a souhlasil. U jednoho bankomatu neuspěl, tak ho naložili do svého auta a odjeli k dalšímu, kde důchodce chtěl peníze vybrat. Naštěstí ani tam neuspěl. Na místě povedenou dvojici už přistihla policejní hlídka z obvodního oddělení, kterou náhodný svědek upozornil na dva muže, kteří na parkovišti nabízeli věci k prodeji a byli neodbytní. U bankomatu senior zjistil, že mu z peněženky zmizela bankovka v hodnotě 1 000 korun. Muži zapírali, nakonec ji vydali,“ popsala krušné chvíle seniora policejní mluvčí Ludmila Světláková. Policie v Litvínově 41letému muži z Chomutova a 32letému Slovákovi sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže a podvodu ve stádiu pokusu.

Násilníci okradli mladou ženu

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže ve spolupachatelství dva muže ve věku 26 a 30 let. Ti měli za použití násilí po předchozí domluvě okrást v Mostě mladou ženu. „Ženu si oba násilníci vytipovali v centru města. Po půlnoci se žena vracela domů ulicí J. Průchy. Mladší z obviněných k ní měl přijít zezadu, strčil do ní tak silně, že žena upadla na zem a z kapsy oděvu jí vypadl mobil, kterého se muž zmocnil a poté se dal na útěk. Žena pokračovala dál v chůzi, když po chvíli k ní vyběhl z křoví druhý z dvojice a z ramene jí strhl kabelku. I on z místa utekl. Žena na něj volala, ať jí kabelku vrátí. Po chvíli se u ní skutečně oba objevili a kabelku jí vrátili, z peněženky však před tím odcizili více než pět tisíc korun. Následně náhodný svědek přivolal policii,“ popsala událost policejní mluvčí Ludmila Světláková. Hlídka policistů po dvojici pátrala a podezřelé muže zakrátko objevila u mostecké tržnice a zadržela je. Odcizený mobil starší muž hodil do křoví, kde ho policisté našli. U dvojice policisté zajistili i necelou tisícovku z odcizených peněz, větší část totiž muži stihli utratit v nedaleké herně a údajně i za drogy. Vyšetřovatel podal na 30letého muže podnět na vazební stíhání. Ten byl již za loupež odsouzen a letos byl z vězení podmíněně propuštěn. Na druhého obviněného soudce vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro jiný delikt. Oba zadržení měli pozitivní test na drogy.