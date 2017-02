Porušené paragrafy (7. týden)

O výhru málem přišel

Několik tisíc korun vyhrál muž v jedné z mosteckých heren. Z výhry se ale dlouho neradoval. „V herně se dal do řeči s obviněnými, dva mladší se znali, třetí nejstarší se k nim přidal. Trojice měla výherci nabídnout za finanční úhradu dámskou společnost. Muž to odmítl a z herny odešel domů. Muži ho pronásledovali, znovu ho oslovili, ale on je ignoroval. Následně ho nejstarší z nich napadl a snažil se mu dostat do kapsy kabátu. Do útoku se zapojil i třicetiletý Mostečan, který do muže strkal. Při napadení poškozenému upadla krabička s nově zakoupeným mobilem, kterou 19letý zvedl, a poté s 30letým komplicem z místa utekli. Nejstarší z povedeného trojlístku zůstal na místě a snažil se zmocnit výhry. Poškozenému při tom vypadla z kapsy peněženka, před nenechavcem ji nakonec ubránil. Volal při tom o pomoc. Poslední z tria rovněž z místa činu utekl,“ popsala incident policejní mluvčí Ludmila Světláková. Napadený muž utrpěl různá zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Policie na dva starší z trojice obviněných podala podněty na vazební stíhání. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě a za tento trestný čin jim v případě uznání viny hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Všichni tři byli již v minulosti trestáni.

Vyhrožoval zabitím

Psychický teror si prožil muž z Mostu. Pracoval jako člen ochranky jednoho supermarketu a tam si ho vyhlédl jiný muž. Opakovaně mu vyhrožoval, že ho zabije. „Poškozenému vyhrožoval zabitím a také měl zjišťovat, kde poškozený bydlí, kudy chodí do zaměstnání a opět měl vyhrožovat usmrcením, a to takovým způsobem, že to v poškozeném vzbudilo důvodnou obavu o zdraví a život. Obviněný byl již za výtržnictví odsouzen,“ vylíčila případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Za toto jednání mu může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody.

Zmrzlý zloděj

V jednom mosteckém supermarketu se rozhodl krást mladý muž. Nejprve na sebe navlékl tři bundy. Další oblečení nastrkal pod ně a dal se na útěk. Všiml si ho ale pracovník ostrahy, který ho zadržel. O kradené oblečení se spustila rvačka. Při ní byli oba, zloděj i muž z ostrahy, zraněni. Odcizené zboží v hodnotě 8 550 korun bylo zajištěno a vráceno zpět do prodeje.