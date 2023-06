Poslankyně za Mostecko Berenika Peštová kritizuje jednání České pošty se zástupci města Mostu

V těchto chvílích probíhá schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V diskusi vystoupila poslankyně za Mostecko Berenika Peštová (ANO) s kritikou České pošty, respektive jejího jednání se zástupci města Mostu.

„Zajímá mně situace v Mostě, protože se v tomto našem městě se zavírají čtyři pobočky České pošty. Město Most jednalo se zástupci České pošty a podle sdělení představitelů Mostu neprobíhalo jednání v příliš přátelském duchu. Spíše to prý bylo tak, že na začátku bylo našemu městu přislíbeno, že si bude moci pobočky převzít za symbolickou jednu korunu. Poté se toto změnilo na 200 tisíc Kč za rozpadlý nábytek, který na pobočkách zbyl. Poté jednání pokračovalo v podobném duchu dál. Mostečtí vycítili, že není snaha a ani chuť ze strany České pošty dojít k nějakému závěru. Ve finále to dopadlo tak, že náklady na jednu přepážku – na jednu zaměstnanou osobu – budou 1 milion 200 tisíc korun za rok. To znamená, že obce na nebudou mít na to, aby si provozovaly poštu v režimu „Pošta partners“, protože náklady jsou opravdu strašně vysoké,“ sdělila u řečnického pultíku Berenika Peštová.

V Mostě má Česká pošta šest poboček. V červenci přestane fungovat Pošta 5 v mostecké nemocnici, Pošta 10 v supermarketu Albert ve Velebudicích a Pošta 3 na třídě SNP. V provozu zůstane pouze Pošta 6 v Tescu, Pošta 11 v Lipové ulici a hlavní pošta číslo 1.