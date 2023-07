Poslankyně za Mostecko Berenika Peštová: Nebinární WC ve škole je nonsens!

Ministerstvo školství, zdravotnictví a sociálních věcí hodlá buď ještě letos, nejpozději však příští rok, uvést do života novou vyhlášku. Podle ní mohou zřizovatelé po svých školách vyžadovat tak zvané genderově neutrální toalety. Jinými slovy: společné WC pro dívky i chlapce, kvůli přiblížení se nebinárnímu světu. Jak vidí tuto iniciativu poslankyně parlamentu za Mostecko Brenika Peštová z poslaneckého klubu ANO? Podpořila by jako mostecká zastupitelka, aby město coby zřizovatel po svých školách společné toalety vyžadovalo?

Neumím si představit, že by dívky byly společně s chlapci na společných toaletách. Je to totální nonsens. Navíc to není výmysl dětí, ale dospělých z nějaké pochybné neziskovky, která je placená za to, že takové hlouposti vymýšlí a uvádí je v život. Místo toho, aby se dospělí s dětmi bavili o tom, co skutečně chtějí a potřebují, tak jim bohužel těmito absurdnostmi jen komplikují život. Argument, že je to kvůli nebinárním dětem, které se ve svém pohlaví hledají, je naprostý nesmysl. Nechápu, co tak skvělého mají neutrálně genderové toalety přinést.

Co se týká přístupu města Mostu, rozhodně bych jako městská zastupitelka byla v této věci pro zanechání status quo. Protože právě současný stav oddělených toalet je chápání dětí blízký. To samé se týká i rušení umyvadel ve třídách, které rovněž řeší nová ministerská vyhláška. Námitka, že umyvadlo být ve třídě už nemusí, protože se již nepíše na tabuli křídou, je „mimo mísu“. Děti přece ve třídách například také svačí. Podle tvůrců nové vyhlášky si tedy nemají mýt ruce buď vůbec, nebo mohou jít na nebinární záchod…