Poslankyně za Mostecko Berenika Peštová: „Povolenky pro domácnosti stáhnou řadu lidí na totální dno“

Evropský parlament schválil emisní povolenky pro domácnosti. Velkým kritikem tohoto kroku je poslankyně Parlamentu České republiky za Mostecko Berenika Peštová. Podle jejích slov je i díky naší současné vládě rozhodnutí definitivní a zásadně se promítne do peněženek českých rodin.

„Je naprosto zarážející a nepochopitelné, že velký podíl na uvalení emisních povolenek na domácnosti vehementně prosazovala naše současná vláda. To i navzdory zelenému evropskému parlamentu, který překvapivě pochopil, že domácnosti již jsou extrémně zatížené a proto tyto povolenky ze směrnice vypustil. Po další debatě, kdy naše vláda povolenky pro domácnost dál prosazovala, je politici vrátili zpět do hry,“ vysvětluje Berenika Peštová a dodává: „Náš ministr životního prostředí a především premiér se bil v prsa , že udělá všechno proto, abychom neměli konec spalovacích motorů a že vyřeší energetiku. Vše je přitom naopak a své „snažení“ nyní navíc korunoval emisními povolenkami. Podle protočtů ekonomů tak budou domácnosti muset vydat 13 až 25 tisíc korun ročně navíc.“

K argumentu premiéra, že se vytvořil sociální fond, který má pomoci nejohroženějším rodinám, poslankyně zvolená za Mostecko říká: „Je to naprosto absurdní. Na jednu stranu se zachrání skupina lidí, která díky EU a naší vládě spadne totálně na dno a zároveň se tam nechá bez jakýchkoliv podpor padnout i střední třída.“

Podle Bereniky Peštové existuje před fantasmagoriemi EU a servilitou současné vlády vůči EU záchranná brzda. „Za tu mohou zatáhnout voliči v příštích volbách do Evropského parlamentu. Lidé by si měli při rozhodování, koho do europarlamentu za Českou republiku pošlou, svou volbu důkladně a zodpovědně promyslet.“