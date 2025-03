POSLANKYNĚ ZA MOSTECKO BERENIKA PEŠTOVÁ: ŠMÍROVACÍ VYHLÁŠKU PO VOLBÁCH ZRUŠÍME!

Mezi lidmi rezonuje nová vyhláška, kterou připravuje česká vláda. Na základě vyhlášky bude mít ministerstvo prostřednictvím operátorů možnost monitorovat naše mobily a sledovat, na které webové stránky se díváme. Podle poslankyně parlamentu za Mostecko Bereniky Peštové (ANO) se jedná o jeden z nejhorších připravovaných zásahů do svobody lidí.

Poskytovatelé internetu by měli už od července zaznamenávat navštívené webové stránky všech připojených účastníků. Mobilní operátoři budou muset na základě nové vyhlášky, kterou připravuje ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu, archivovat až půl roku zpětně historii volání a prohlížení. „Je to naprostá nehoráznost. Zásadní zásah do soukromí. Cenzura nejenže pokračuje, ale nabírá na obrátkách. Je to poprvé v novodobé historii, kdy se opět začala omezovat svoboda slova a zavádět bolševické praktiky. Navíc nevíme, kdo bude mít k datům přístup a jak budou zabezpečena proti zneužití,“ říká Berenika Peštová. Sněmovna se touto záležitostí podle jejích slov zabývat nebude. Vyhláška je totiž v kompetenci ministerstva a sněmovně tedy nepřísluší se k ní vyjadřovat. Pokud prý však do vlády usedne na podzim hnutí ANO, vyhlášku zruší. „Takové šmírování už tu bylo. Proto jsme cinkali klíči, aby lidé měli svobodu říkat si co chtějí, komu chtějí a dívat se na co chtějí, aniž by je někdo přitom sledoval,“ dodává Berenika Peštová.

Uchovávání osobních dat z mobilní a internetové komunikace vyvolává silné kontroverze. Postup ministertva vyvolává velký údiv i proto, že Ústavní soud loni v březnu rozhodl, že uchovávání údajů o internetové a telefonické komunikaci je protiústavní. Rozhodl tak na základě stížnosti, kterou sepsalo občanské sdružení Iuridicum Remedium a podpořilo ji 52 poslanců.

Proti vyhlášce se ohradil i prezident asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund: „Realita je, že v české republice bude někde existovat databáze, kde bude dohledatelná kompletní historie toho, co každý jednotlivý občan dělal na internetu za posledních šest měsíců. A to je opravdu zásah do soukromí“.