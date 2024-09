Staňte se součástí podnikatelské komunity a během 5 setkání načerpejte praktické know-how, jak nastartovat úspěšné podnikání Kurz je pro občany města i okolních obcí a je ZDARMA díky podpoře města Litvínov

Naučte se to, čím se řídí i zkušení podnikatelé: co je minimální produkt, jak ho nacenit, oslovit zákazníky a zjistit, jestli funguje? Co znamená štíhlý přístup a proč stačí pro váš projekt jedna A4?