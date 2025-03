POSTAVÍ SE MÍSTO RUMUNSKÉHO KOSTELA VIETNAMSKÁ PAGODA?

Město Most přemýšlí, jak nejlépe využije prostor poblíž děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde dříve stával rumunský pravoslavný kostel zasvěcený svatému Valentinovi

Pro hluché a roky prázdné místo u děkanského kostela, kde dříve stával pravoslavný rumunský monastýr, do doby než lehl popelem, se hledá nový záměr. V současné době jsou tu betonové desky, které město využívá v rámci Mosteckých slavností pro hudební stage. „Zatím nemáme žádný nápad, který by se mohl uskutečnit. Líbila se nám myšlenka, že by zde mohla vzniknout pagoda. Komunikovali jsme to i s vietnamským svazem, protože stávající prostory, které vietnamská komunita využívá, jsou v katastrofálním stavu a jsou nedůstojné,“ připustil primátor Marek Hrvol. Podotkl, že i přesto si tyto prostory vietnamská komunita udržuje a stará se o ně. „Výhodou by bylo, že by se místo dalo i více rozšířit směrem k veřejnosti. Vietnamci jsou u nás, ale i v celém regionu významnou a početnou komunitou. Jsou roky běžnou součástí tohoto města, takže vybudovat zde chrám pro jejich komunitu nám nepřišlo jako špatný nápad,“ domnívá se primátor. Zároveň ale připustil, že stavba chrámu doplněného o zázemí by vyžadovala značné finanční prostředky. „Nebyla by to levná záležitost. Je to ale pouze jeden z možných nápadů, který se zvažuje z různých hledisek. Není žádné pravidlo, že tu chrám musí vzniknout,“ říká Marek Hrvol.

Další smysluplný záměr se pro toto místo neobjevil. „Kdysi tu sice byla i myšlenka japonské zahrady, spíše ale v části kolem zdejšího jezírka, které je opodál. To jsme ale vzhledem k vysokým nákladům považovali za nesmysl,“ připomněl první muž města. Upozornil, že plochu chce zatím město využívat k různým akcím. „Prostor chceme více otevřít lidem, například na Mostecké slavnosti tu vznikla stage, kvůli počasí se ale nakonec příliš nevyužila. Takže v letošním roce s tímto využitím počítáme,“ nechal se slyšet primátor. Podle něj je velkou výhodou, že místo disponuje inženýrskými sítěmi. „V loňském roce jsme od rumunské strany převzali tyto inženýrské sítě do vlastnictví. Celkově je to velmi pěkný a atraktivní prostor s infrastrukturou, proto bychom neradi, abychom toto místo a jeho pevné využití pokazili nějakým unáhleným nápadem,“ dodal primátor.