Povodí Ohře chystá den otevřených dveří ve čtyřech lokalitách

V sobotu 6. září od 9 do 16 hodin se uskuteční den otevřených dveří hned na čtyřech lokalitách napříč celým územím, které spravuje Povodí Ohře. Veřejnost se bude moci dozvědět zajímavosti o energetickém využití vody v malých vodních elektrárnách, uvidí revitalizovaný úsek vodního toku a zjistí důležitost zadržování vody v krajině.
V Ústeckém kraji návštěvníky zavedou zástupci Povodí Ohře k horskému Novoveskému rybníku, jehož sypaná hráz prošla rekonstrukcí. Pěší cestou z obce Hory Sv. Šebestiána čeká na děti pohádková stezka s živými bytosti. V cíli u rybníka se pak zájemci dozvědí, k čemu vodní dílo slouží, jak se o něj vodohospodáři starají, jaká měření zde provádí a mnoho dalších zajímavostí. Zástupci Městských lesů Chomutov přiblíží, jak důležitá je voda v lese.
Revitalizovaný úsek vodního toku Svitávky se třemi odlišnými charaktery koryta návštěvníkům ukáží nedaleko Kunratic u Cvikova v Libereckém kraji. Původní betonové konstrukce se odstranily a vodní tok následně upravil tak, aby zde vzniklo přírodě blízké a pro vodní živočichy migračně prostupné koryto. Svůj program zde bude mít také Agentura ochrany přírody a krajiny, která přiblíží charakter samotné Chráněné krajinné oblasti Lužických hor, kde se budete nacházet.
v Karlovarském kraji zájemcům se otevřou dvě malé vodní elektrárny u jezu v Lokti a v Chebu v ulici Mlýnská, kde bude možnost prohlédnout si strojovnu zblízka. Děti se zde zabaví kreativním tvořením, vodními hrátkami a k vidění bude na obou místech i malý model turbíny vyrábějící elektřinu.