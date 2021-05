Požádal o cigaretu, pak muže zbil

Ze zvlášť závažného zločinu loupeže je stíhán mosteckou policií 18letý mladík z Litvínova. Ten měl v okrajové části Hamru požádat ve večerních hodinách poškozeného muže, kterého zná od vidění, o cigaretu. Známý mu chtěl vyhovět, a když se sehnul ke své tašce, aby z ní cigarety vyndal, utržil nečekaně od obviněného ránu pěstí do nosu a posléze ještě kopanec kolenem do čela. Když napadený zavrávoral, útočník jeho krátké indispozice využil, ze země popadl tašku a dal se na útěk směrem do města Litvínov. Poškozený při napadení utrpěl zranění v obličeji, se kterým nevyhledal lékařské ošetření a způsobenou hmotnou škodu vyčíslil na částku tisíc korun. V tašce měl mobil, svetr, mikinu a další věci. Telefon byl zajištěn u obviněného a vrácen zpět poškozenému. Tašku a svršky obviněný údajně odhodil do kontejneru. Obviněný je stíhán na svobodě. Za loupež ho může soud poslat v krajním případě na deset let za mříže.