V pondělí 9. 9. 2019 od 7:30 do středy 11. 9. 2019 do 17 hodin proběhne vlaková výluka na trati Most – Rakovník a zpět a Most – Bečov u Mostu. Výluka bude nepřetržitá. Pro cestující je připravena náhradní autobusová doprava.