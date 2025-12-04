Pozor na odlov divočáků v okolí Matyldy, oblast se uzavře!

Statutární město Most informuje občany, že v pátek 5. 12. 2025 proběhne v čase od 8:00 do 16:00 hodin naháňka na divoká prasata. Akci zajišťují myslivci v prostoru okolo jezera Matylda (cyklostezka až po Hořanskou skálu).
Bezpečnostní opatření:
- Celý prostor bude po dobu naháňky uzavřen pro veřejnost.
- Přístupové cesty budou viditelně označeny.
Město proto žádá občany, aby respektovali pokyny a nevstupovali do vymezeného území. Naháňka je významným krokem k eliminaci černé zvěře v této příměstské oblasti.