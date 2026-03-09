Pozor na podomní „řemeslníky“

Policisté v poslední době zaznamenali několik případů, kdy se po obcích a městech pohybují podomní řemeslníci nabízející různé opravy domů. Jejich cílem jsou především starší občané, kteří často důvěřují lidem, kteří se u jejich dveří představí jako odborníci ochotní pomoci.
Scénář těchto případů bývá téměř vždy stejný. U rodinného domu zazvoní zvonek a za dveřmi stojí muž vydávající se za řemeslníka. Tvrdí, že si při procházení ulicí všiml závad na domě, jako například poškozené střechy, okapů, fasády nebo komína. Majiteli domu nabídne, že závadu rychle opraví.
Pokud majitel souhlasí, řemeslník si obvykle projde celý dům, aby zjistil jeho stav. Během této prohlídky však téměř vždy „objeví“ další závady, které podle něj nesnesou odkladu a je nutné je okamžitě opravit. Následně požaduje zaplacení zálohy, která však často vůbec neodpovídá reálné ceně opravy a bývá několikanásobně vyšší.
Po zaplacení zálohy je domluven termín provedení prací. Řemeslník se zpravidla skutečně dostaví, často i s materiálem. Ten však zdaleka neodpovídá kvalitě, kterou by bylo možné za vybranou částku pořídit. Oprava je provedena pouze formálně a její kvalita bývá velmi nízká.
Po dokončení práce řemeslník požaduje doplacení dalších peněz. Celková částka se přitom může vyšplhat do desítek tisíc korun, v některých případech dokonce až ke stovkám tisíc korun. Teprve následně majitelé zjistí, že oprava je nekvalitní nebo zcela nefunkční. „Opravené“ části domu je pak nutné znovu opravit skutečnými odborníky, což znamená další finanční výdaje.
Policisté proto apelují zejména na starší občany, aby byli velmi obezřetní a služeb podomních řemeslníků nevyužívali. Cena těchto oprav bývá několikanásobně vyšší než běžná cena na trhu a kvalita provedené práce je často velmi špatná.
Nepouštějte proto neznámé osoby do domu nebo na pozemek. Neobjednávejte práce od řemeslníků, kteří vás sami osloví u dveří. Nikdy neplaťte vysoké zálohy předem. Pokud potřebujete opravu domu, oslovte prověřenou firmu nebo řemeslníka na základě doporučení. V případě podezření na podvod kontaktujte policii.
Opatrnost může ušetřit nejen peníze, ale také mnoho starostí. Podvodníci často spoléhají na důvěřivost a snahu lidí rychle vyřešit problém. V těchto situacích je však vždy lepší vše důkladně zvážit a poradit se s rodinou nebo odborníkem.