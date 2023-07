Pozor na podvodníky, láska může vyjít draho

Neznámý muž nejprve navázal vztah prostřednictvím internetové seznamky s šestačtyřicetiletou ženou z Litoměřic, které sliboval lásku a společný život. Důvěřivou ženu následně požádal, zda by jí mohl z Ameriky zaslat balík se šperky a různými nástroji. Zdůvodnil to tím, že chce bydlet a podnikat v Praze. Poškozená souhlasila a poté byla oslovena údajnou přepravní firmou, která po ní postupně požadovala různé finanční částky za doručení uvedeného balíku. Jednalo se o různé bezpečnostní poplatky, pojištění certifikaci a podobně. Poškozená pak na základě naléhání neznámého muže, který jí sliboval, že po příjezdu do České republiky jí vše vrátí, poslala dle požadavku „přepravní společnosti“ v několika částkách více než 400 tisíc korun. Následně dotazem na příslušné orgány zjistila, že byla pravděpodobně podvedena.

Případ Policie ČR zadokumentovala pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za což hrozí dosud neznámému pachateli až 5letý pobyt ve vězení.

Stejné případy s pracovním názvem „americký voják“ řeší policisté napříč celou republikou a poškozených žen rok od roku přibývá.

V této souvislosti opětovně Policie ČR nabádá k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.