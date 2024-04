Pozor na vlakovou výluku Třebívlice – Most

Ve dnech 2. 5. od 07:30 hod. až do 16. 5. do 23:00 se plánuje nepřetržitá výluka traťové koleje mezi stanicemi Třebívlice – Most. V tomto úseku budou vyjmenované vlaky linky U10 dopravce AŽD nahrazeny náhradní dopravou.

Ve dnech 2. 5. od 07:30 až do 16. 5. do 23.00 proběhne z důvodu opravy železničního svršku a výstavby nové výhybny Odolice nepřetržitá výluka traťové koleje mezi stanicemi Třebívlice – Most. V úseku Třebívlice – Most a zpět budou vyjmenované vlaky dopravce AŽD linky U10 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Nahrazené vlaky náhradní autobusovou dopravou: Platí dne 2. 5. 2024 v úseku Třebívlice – Most 25504, 25506, 25508, 25510, 25512, 25514, 25516, 25518 a 25520 v úseku Most – Třebívlice 25507, 25509, 25511, 25513, 25515, 25517, 25519 a 25521 Platí ve dnech 3. 5. 2024 do 15. 5. 2024 v úseku Třebívlice – Most 25500, 25502, 25504, 25506, 25508, 25510, 25512, 25514, 25516, 25518 a 25520 v úseku Most – Třebívlice 25501, 25503, 25505, 25507, 25509, 25511, 25513, 25515, 25517, 25519 a 25521 Platí dne 16. 5. 2024 v úseku Třebívlice – Most 25500, 25502, 25504, 25506, 25508, 25510, 25512, 25514, 25516 a 25518 v úseku Most – Třebívlice 25501, 25503, 25505, 25507, 25509, 25511, 25513, 25515, 25517, 25519 a 25521 Zastávky náhradní autobusové dopravy Třebívlice- před staniční budovou

Židovice – u železniční zastávky

Libčeves – u železniční zastávky

Bělušice – u železniční zastávky

Most – na parkovišti u nástupiště 1a Během výluky je v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží a zpět omezena přeprava jízdních kol. V případě nejasností volejte 601 080 080 nebo pište podpora@azd.cz.