Pozor při hubení hrabošů, někde jsou jedy zakázané

V současnosti se opět objevují zvýšené stavy hrabošů. Zemědělci je obvykle likvidují aplikací rodenticidů. Vzhledem k riziku sekundární otravy ale v oblasti výskytu sýčků obecných a sov pálených není možné aplikovat rodenticid, a to ani do nor.

Sýček obecný a sova pálená jsou noční ptáci zemědělské krajiny. Zaměřují se na lov hrabošů. Při aplikaci rodenticidů mohou být tyto sovy ohroženy sekundární otravou, když uloví a zkonzumují přiotráveného hraboše. V současnosti jsou tyto sovy již velmi vzácné, v celé České republice hnízdí pouze kolem 100 párů sýčků, z toho třetina žije v Ústeckém kraji. Sýček obecný i sova pálená jsou chráněny zákonem.

Pro zamezení riziku jejich sekundární otravy je vyloučeno použití rodenticidů v oblasti jejich výskytu! Zemědělci, kteří hospodaří v oblasti výskytu sov, mají nárok na náhradu škod způsobených hrabošem.