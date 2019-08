Město Most vyhlašuje fotosoutěž. Až do 31. srpna nám můžete posílat své fotky prostřednictvím zpráv oficiálního facebookového profilu statutárního města Most. Navštívili jste Funpark na vrchu Šibeník? Pochlubte se nám svou fotografií! Z vrcholu rozhledny, z 3D bludiště, zkrátka odkudkoli – pošlete nám jakékoli pěkné foto. Výherce soutěže získá celodenní vstupné Funparku!