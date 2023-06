Pozor, uzávěrka soutěžních děl do soutěže SENIOR ART se blíží

Pozor, už jen do 30. června se přijímají literární díla do tradiční soutěže Ústeckého kraje určené seniorům. Zúčastnit se mohou občané s trvalým pobytem v Ústeckém kraji, včetně klientů domovů sociálních služeb v Ústeckém kraji, kteří dovršili věk 60 let.

Soutěží se v kategorii próza (povídka) na téma „Co mě v životě nejvíc baví a proč“. Rozsah je stanovený maximálně na tři strany formátu A4 (3 listy papíru). V kategorii poezie (báseň) se soutěží na téma „Vzkaz příštím generacím“. Maximální rozsah je jedna strana formátu A4 (1 list papíru). Termín pro zasílání soutěžních děl je do 30. června, vyhlášení vítězů obou kategorií proběhne 8. září na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích.

Podmínky soutěže:

Literární dílo musí obsahově odpovídat danému tématu

Soutěžící může zaslat pouze jeden soutěžní text (dílo) v každé kategorii

Soutěžící musí současně s literárním dílem zaslat vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů . Bez zaslaného podepsaného souhlasu nelze literární dílo do soutěže přijmout

Text nesmí být již někde publikován, či se účastnit jakékoliv jiné soutěže

Text musí být napsán elektronicky, strojově, nebo ručně (čitelně) a v českém jazyce

Text musí být čitelně označen jménem a příjmením, datem narození a kontaktními údaji autora (adresa, telefonní číslo, případně e-mail)

Soutěžní díla zasílejte poštou v obálce s označením „SENIOR ART 2023“ na uvedenou adresu, nebo je doručte osobně na podatelnu úřadu: Krajský úřad Ústeckého kraje, INF – oddělení vnějších vztahů a protokolu, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.