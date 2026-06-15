Pozor z Mostu do Biliny, mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Alberta začne 21. čevna rekonstrukce vozovky

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v neděli 21. června opravu silnice I/13 v Bílině. Rekonstrukce úseku mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Alberta vyjde na deset milionů korun bez DPH a potrvá necelý měsíc. Dopravbude vedena kyvadlově a řízena semafory.
Oprava je podle ŘSD nutná kvůli opotřebenému povrchu vozovky a trhlinám, které byly zjištěny při diagnostickém průzkumu. Práce budou spočívat zejména v odfrézování stávajících asfaltových vrstev, opravě trhlin, pokládce nových asfaltových vrstev, výškové úpravě šachet a vpustí, obnově vodorovného dopravního značení a výměně poškozených svislých dopravních značek. Součástí prací bude také čištění odvodňovacích prvků a úprava zvýrazňujících LED prvků u přechodů pro chodce. Oprava se bude týkat úseku silnice I/13 v délce téměř 700 metrů a zahrne také autobusové a parkovací zálivy a okružní křižovatky včetně jejich vjezdových a výjezdových větví. „Silnice I/13 v Bílině bude v období od 21. června do 9. července 2026 částečně uzavřena. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory, případně poučenými pracovníky,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stavební práce budou rozděleny do pěti etap.
V souvislosti s první a druhou etapou nebude možné odbočit do ulic Wolknerova a Seifertova. Ve třetí etapě bude zavřené rameno okružní křižovatky do ulice Břežanská směrem k náměstí a rameno do ulice Pivovarská. Ve čtvrté etapě bude zavřené rameno okružní křižovatky do ulice Břežanská ve směru k Mosteckému Předměstí a v páté etapě rameno okružní křižovatky do ulice Nábřeží. Tranzitní doprava bude po celou dobu oprav odkloněna mimo Bílinu po trasách I/27, I/13 a I/8.
ŘSD žádá řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu stavbou a respektování přechodného dopravního značení. Zhotovitelem stavebních prací je společnost Herkul za vysoutěženou cenu 9,99 milionu korun bez DPH.
Oprava v Bílině je jednou z několika letošních stavebních akcí na silnici I/13 v Ústeckém kraji. ŘSD kromě Bíliny připravuje opravu průtahu Teplicemi, pokračuje v rekonstrukci mostu v České Kamenici, opravuje mosty u Komořan a chystá také výměnu protihlukových stěn u Obrnic.