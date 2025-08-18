Pozvánka na Svatomichaelskou slavnost

16.-28. září
zámek Valdštejnů, 9:00-12:00, 13:00-16:30 hodin
VÝSTAVA VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ PRO DĚTSKÉ PACIENTY
Vstupné 40 Kč
neděle 28. září
nám. Míru, 9:00-17:00 hodin
JARMARK
kostel sv. Michaela archanděla, 9:00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ
zámek Valdštejnů, 9:00, 10:30, 13:00, 15:30 hodin
ZACHUCHLENO
Interaktivní výstava, která vznikla na motivy oblíbené české počítačové hry Chuchel.
Vstupné: 30-60 Kč
nám. Míru, 9:30 hodin
LUCKA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
Vystoupení Lucie Černíkové plné písniček a tanečků. Nebude chybět ani její kámoška…
Voigtovy sady, 10:00-15:00 hodin
MÁMO, TÁTO, POJĎ SE MNOU SPORTOVAT
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Zajišťuje Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s.
náměstí Míru, 11:00-11:20 hodin, 13:00- 13:20 hodin
PARKOUR SHOW IN MOTION ACADEMY
Strhující show plná adrenalinu a dechberoucích výkonů v podání 3 parkouristů.
Po vystoupení následuje workshop
nám. Míru, pódium, 12:00 hodin
PETR KOCMAN S KAPELOU
První muž české country představí průřez svojí tvorbou od nejstarších hitů, až po úplné novinky v rytmu country-pop-rocku.
nám. Míru, pódium, 14:00 hodin
BÁRA BASIKOVÁ & BLUE CIMBAL
Na koncertě zazní nejen zpěvačky slavné písně, ale také písně lidové, doprovázené originálním zvukem elektrického cimbálu Romana Veverky.
nám. Míru, pódium,16:00 hodin
REST & DJ AKA
Show předního českého rappera a jednoho z technicky nejlepších DJů v Česko – Slovensku.
zámek Valdštejnů – salónek, 15:30 hodin
ŽEHNÁNÍ VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ
Polštářky pro dětské pacienty FN Motol KDHO
Moderuje ALEŠ LEHKÝ
kostel sv. Michaela archanděla, 18:00 hodin
MISSA JAZZ
Jazzová mše Jaromíra Hniličky v podání litvínovského North Big Bandu
pod vedením Jaroslava Sochora
neděle 5. října
kostel sv. Michaela archanděla, 10:00 hodin
POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, PATRONA KOSTELA A MĚSTA
Akci finančně podpořily společnosti:
Nadace Orlen Unipetrol, United Energy, a. s., Severočeské doly, a.s., Nadační fond Severočeská voda