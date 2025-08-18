Pozvánka na Svatomichaelskou slavnost

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
30

16.-28. září

zámek Valdštejnů, 9:00-12:00, 13:00-16:30 hodin

VÝSTAVA VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ PRO DĚTSKÉ PACIENTY

Vstupné 40 Kč

neděle 28. září

nám. Míru, 9:00-17:00 hodin

JARMARK

kostel sv. Michaela archanděla, 9:00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ

zámek Valdštejnů, 9:00, 10:30, 13:00, 15:30 hodin

ZACHUCHLENO

Interaktivní výstava, která vznikla na motivy oblíbené české počítačové hry Chuchel.

Vstupné: 30-60 Kč

nám. Míru, 9:30 hodin

LUCKA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY

Vystoupení Lucie Černíkové plné písniček a tanečků. Nebude chybět ani její kámoška…

Voigtovy sady, 10:00-15:00 hodin

MÁMO, TÁTO, POJĎ SE MNOU SPORTOVAT

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Zajišťuje Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s.

náměstí Míru, 11:00-11:20 hodin, 13:00- 13:20 hodin

PARKOUR SHOW IN MOTION ACADEMY

Strhující show plná adrenalinu a dechberoucích výkonů v podání 3 parkouristů.

Po vystoupení následuje workshop

nám. Míru, pódium, 12:00 hodin

PETR KOCMAN S KAPELOU

První muž české country představí průřez svojí tvorbou od nejstarších hitů, až po úplné novinky v rytmu country-pop-rocku.

nám. Míru, pódium, 14:00 hodin

BÁRA BASIKOVÁ & BLUE CIMBAL

Na koncertě zazní nejen zpěvačky slavné písně, ale také písně lidové, doprovázené originálním zvukem elektrického cimbálu Romana Veverky.

nám. Míru, pódium,16:00 hodin

REST & DJ AKA

Show předního českého rappera a jednoho z technicky nejlepších DJů v Česko – Slovensku.

zámek Valdštejnů – salónek, 15:30 hodin

ŽEHNÁNÍ VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ

Polštářky pro dětské pacienty FN Motol KDHO

Moderuje ALEŠ LEHKÝ

kostel sv. Michaela archanděla, 18:00 hodin

MISSA JAZZ

Jazzová mše Jaromíra Hniličky v podání litvínovského North Big Bandu

pod vedením Jaroslava Sochora

neděle 5. října

kostel sv. Michaela archanděla, 10:00 hodin

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, PATRONA KOSTELA A MĚSTA

Akci finančně podpořily společnosti:

Nadace Orlen Unipetrol, United Energy, a. s., Severočeské doly, a.s., Nadační fond Severočeská voda

