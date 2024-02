Pozvánka na zastupitelstvo tento čtvrtek

Po desáté zasednou zastupitelé ve funkčním období 2022-2026 již tento čtvrtek, 29. 2. 2024, od 14 hodin ve 4. patře ve velké zasedací místnosti budovy Magistrátu města Mostu v ulici Radniční 1/2.

Na programu budou mít kromě pravidelných bodů například také Majetkoprávní vypořádání v zájmovém území jezera Most – DIAMO, státní podnik. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností č. 2/2017 ze dne 7. 3. 2017. Návrh Obecně závazné vyhlášky O zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Dohoda o spolupráci mezi statutárním městem Most a městem Bílina. Prodej pozemků v Havrani, SPZ Joseph – Feintool System Parts Most s. r. o., AIB KUNSTMANN Metal s. r. o., a BLANCO Czechia s. r. o. Cenová mapa stavebních pozemků č. 11 či Koncepce pěší dopravy a řešení bezbariérové prostupnosti území statutárního města Mostu. Prostor pochopitelně dostanou i občané v pravidelném bodu Diskuse občanů a v závěru se také budou ptát či diskutovat i zastupitelé v rámci Interpelací a Diskuse zastupitelů.