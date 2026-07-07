Práce na hřišti u litvínovské sportovky pokračují

Stavební práce na hřišti u sportovní školy pokračovaly i v průběhu června a přinesly další výrazný posun v realizaci celého projektu.
Byl dokončen svah z betonových tvarovek včetně jeho odvodnění. Finální podobu získaly také betonové opěrné stěny. Byly zabetonovány drenáže s odvodňovacími otvory pod budoucí hrací plochou.
Hotové je také odvodnění hrací plochy po obvodu prostřednictvím odvodňovacích žlabů včetně napojení na dešťovou kanalizace. Byl zabetonován podklad pod budoucí asfaltovou plochou po obvodu hrací plochy.
Osazeno je oplocení kolem celého hřiště včetně vjezdové brány, vchodové branky, zatím bez zádržných sítí. Plot na betonové opěrné stěně je také hotov. Dokončena je kompletní instalace osvětlení a jeho ovládacího systému.
Všechny dosud provedené práce směřují ke zdárnému a včasnému dokončení celé stavby. Výstavba hřiště nadále pokračuje v souladu se schváleným harmonogramem. Uvedení areálu do užívání se předpokládá na konci letních prázdnin.