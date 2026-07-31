Práce na modernizaci tramvajové trati v úseku od Nádraží po Polikliniku intenzivně pokračují!

Úsek Nádraží
Hotový je kolejový spodek i odvodnění. Připravují se základy pro nové trakční sloupy a uložení kabeláže. Brzy započne pokládka antivibračních rohoží, které výrazně sníží hlučnost tramvajového provozu v městské zástavbě.
Ulice Mostecká
Probíhají zemní práce, stavba trakčních sloupů a příprava na sanaci podloží trati.
Ulice 9. května
Ukončeny jsou náročné práce na vodovodu a kanalizaci. Aktuálně dochází k pokládce obrubníků, dlažby a dokončuje se sanace podloží.
Otočka Poliklinika
Zde se instalovala podzemní nádrž a probíhají práce na opěrné zdi.
Jak je to se zdržením a neplánovanými komplikacemi?
Během stavby se vyskytuje s řada kolizí s inženýrskými sítěmi (plyn, elektřina, voda), které musíme řešit přímo s jejich správci (jako ČEZ či GasNet). Tyto nálezy stavbu zdržují, ale zhotovitel dělá maximum pro to, aby se dopady na harmonogram co nejvíce minimalizovaly.
Projekt „Modernizace tramvajové trati Nádraží – Poliklinika, Litvínov“ řeší modernizaci úseku cca 1,2 km dvoukolejné tratě, modernizaci stávajících zastávek a zřízení dvou nových zastávek. Realizací projektu dojde také k vybudování nového kruhového objezdu v křižovatce ul. 9 května/ul. Smetanova/ ul. Jiráskova/ ul. Tržní. Projekt dále řeší nové prostorové uspořádání v přestupním uzlu „Poliklinika“ a dojde k úpravě kolejového svršku – zakrytí konstrukce tak, aby vznikla pevná jízdní dráha pro náhradní autobusovou dopravu.
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro vyšší využívání veřejné hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Realizací projektu dojde ke zvýšení standardu a bezpečnosti přepravy, zajištění bezbariérové přepravy cestujících, posílení přepravních výkonů, zvýšení poštu přepravovaných osob a k úspoře provozních nákladů. Výsledek přinese snížení hlučnosti, zrychlení a zvýšení komfortu cestování.