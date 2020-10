Pravidlo šesti lidí, zákazu vycházení a stopky pro akce

Kvůli epidemii onemocnění covid-19 platí od středy 14. října 2020 zákaz shromažďování více než šesti lidí. Toto opatření platí plošně, nejen ve vnitřních, ale i venkovních prostorech. Platit by mělo do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu 2020.

Výjimkami jsou zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, osoby společně vykonávající podnikatelskou a obdobnou činnost, setkání v rámci rodiny nebo jednání statutárních orgánů či zasedání orgánů státní správy. Konat se budou moci zasedání zastupitelstev či jednání parlamentu.

Sportoviště u škol se uzavírají, rekreační areály zůstanou otevřené

Situace se mění každým dnem a opatření se zpřísňují. Sportoviště u základních škol zůstanou od středy 14. října 2020 zavřené. Klasická podoba běhu kolem jezera Most (28.10.2020) byla zrušena, hlavní organizátor Petr Pabišta připravuje individuální podobu virtuálního závodu. Více informací na stránkách http://behjezeromost.cz/„Uvědomujeme si, že v této situaci je nevyhnutelné omezit shlukování lidí na místech, kde to není nezbytné. Rekreační areály na Benediktu, Matyldě a u jezera Most však město Most v současné době uzavírat nebude. V nich mohou lidé na venkovních hřištích sportovat individuálně. Stejně tak zůstává otevřený také přístup k hradu Hněvín,“ vysvětluje primátor města Mostu Jan Paparega. Při vstupu do areálů je nutné dodržovat vydaná nařízení vlády ČR, na určených místech nosit ochranu úst a nosu, dodržovat rozestupy a dbát zvýšené hygieny. „Je proto důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a co nejohleduplněji. Chrání tím především sám sebe,“ dodává primátor.

Zákaz vycházení uživatelů pobytových služeb

Po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení. V době zákazu návštěv mohou být senioři z Městské správy sociálních služeb Most (MSSS) v kontaktu se svými rodinami prostřednictvím videohovorů přes tablet. Stačí kontaktovat MSSS a domluvit si termín a čas volání.

Dopravní podnik ruší školní spoje a posílí vytížené linky

Vzhledem k uzavření škol ruší Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova (DPmML) od středy 14. října 2020 všechny školní spoje. Naopak na nejvíce vytížené spoje nasadí kloubové autobusy, aby se tak mohly zvýšit rozestupy mezi cestujícími. „Podle výsledků trasování je nakažených onemocněním covid-19 v městské hromadné dopravě (MHD) zanedbatelné minimum, byli bychom rádi, kdyby cestování v MHD bylo bezpečné jako dosud,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Zpřísněné budou i kontroly cestujících, kteří do vozu MHD nastoupí s rouškou, ale ve vozidle se ji sundají nebo vůbec nemají. „Takové chování nebudeme tolerovat, pokud cestující nebude mít ochranu dýchacích cest, přivoláme městskou polici,“ zdůrazňuje Dunovský.