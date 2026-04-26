Pravnučka vinaře Ivana Váni vzdala hold dědečkovi, chrámecký divoch“ by byl pyšný!

Rodinné Vinařství Chrámce patří mezi vinařství, kde se tradice předává z generace na generaci. Na odkaz mosteckého vinaře Ivana Váni nyní symbolicky navázala jeho třináctiletá pravnučka Maya Skálová, žákyně 11. ZŠ Most. Jako vzpomínku na pradědečka vytvořila kolekci speciálních etiket Modrá edice, která připomíná nejen jeho práci, ale i rodinnou historii spojenou s místní vinařskou tradicí. Jak etikety vznikaly, proč jsou v kolekci hudební názvy a jovoru.aký byl Ivan Váňa děda, vypráví Maya v následujcím rozhovoru.
Mayo, co Tě přivedlo k nápadu vytvořit speciální kolekci etiket? Je to Tvůj první počin?
Když se jeden rok povedlo vyrobit ledové víno, na nedělním čaji, kde se scházíme s pravidelně u prababičky, se ženy z rodiny radily, jak se má víno jmenovat. Když padlo jméno Ledová královna, byl to už jen krůček k nápadu, že bych mohla ledovou královnu namalovat já. A tak to začalo. Moc jsem chtěla malovat i další.
Z čeho jsi při návrhu vycházela? Z rodinných příběhů, fotografií nebo z historie Vinařství Chrámce?
Většinou vycházím z požadavků vinařství a provedení je z mojí hlavy. Modrá kolekce je pokračování první úspěšné etikety. Druhé víno bylo přímo na počest Ivanu Váňovi. Pradědeček miloval hudbu Antonína Dvořáka, z Novosvětské symfonie větu Largo a babička Lucie k tomu navrhla, že by to mohla být loď a já jsem to namalovala. Další vína pak pokračovala v italském hudebním názvosloví, až vznikla celá kolekce. Víno s dudkem si objednala Česká společnost ornitologická na slavnostní otevření ptačího parku Střimická výsypka u Jezera Most. Dudek je symbolem toho parku.
Kolik etiket kolekce obsahuje a mají nějaký společný motiv nebo příběh?
V modré kolekci je pět vín. Jde o nová velmi povedená vína, která mají svoje originální jména. Tři návrhy etiket jsem dělala k jiným příležitostem.
Má pro Tebe některá z etiketosobně zvláštní nebo silnější význam?
Ledová královna, protože díky ní všechno tohle začalo. Všechny jsou pro mě důležité, je vidět, jak jsem se v průběhu času zlepšovala.
Co se Ti vybaví, když se řekne děda Ivan Váňa?
Cesty na Šumavu s dědou, kdy jsme si zpívali Malé kotě, spalo v botě…..Při příjezdu na venkov volal hlasitě: “Vůně domova!”, když jsme jeli kolem pastviny s kravami. Na Šumavě jsme museli jíst i kůrky od chleba. Jeho oblíbená svačina byl chléb a sýr, na to nedal dopustit. Když jsme měli štěstí, koupil nám sušenku nebo nanuka. V létě jsme se s ním živili převážně čerstvě rozlouskanými lískovými oříšky, švestkami nebo kyselými jablky, co se dala natrhat přes plot. Nebo vzpomínám, jak jsem mu na Vánoce seděla na klíně a povídala jsem si s ním jako malá holčička. Vždycky se na mě usmíval a dělal legrácky. Bylo s ním veselo. Měla jsem pradědečka moc ráda.
Jak na kolekci reagovala Tvá rodina a lidé, kteří Tvého pradědečka znali?
Rodině se moje obrázky líbí a podporují mě. Doufám, že se lidem líbí, že naše rodina pokračuje ve vinařské tradici, i když už děda není mezi námi.
Myslíš si, že by měl z tohoto projektu děda radost?
Děda Ivan vždycky podporoval úspěchy svých dětí i vnoučat a pravnoučat. Radoval se z toho, co dokázali. Určitě by mi řekl, že je to moc pěkné. Když ale vinařství poprvé dělalo barevnější etikety, tvářil se na ně nedůvěřivě – měl rád prosté bílé, kde se daly na první pohled vyčíst všechny důležité údaje o víně, jako ročník, cukr, kyseliny, alkohol, na které vinici to vyrostlo, kdy se to sklízelo a kolik to vyhrálo medailí.
Jak probíhal samotný proces navrhování – kde jsi hledala inspiraci? Pomáhal Ti někdo po odborné či umělecké stránce
S tetou jsme řešili formát a barevnost, mamka ke mně měla konstruktivní připomínky třeba ke kontrastu nebo k detailům.
Jak dlouho jsi kolekci vytvářela a která Ti zabrala nejvíce času?
Vždycky jsem dostala zakázku na konkrétní víno a pak malovala. Záleží kolik času jsem měla po škole a tak. Vivace mě hodně potrápila, malovala jsem ji několikrát – to je ten obrázek s liškou v pohybu.
Před rozhovorem jsi mi prozradila, že navštěvuješ výtvarný obor v ZUŠ Moskevská a dramatický obor v ZUŠ F,L. Gassmanna v Mostě. Plánuješ se některému z těchto oborů věnovat na střední škole?
Ano, chtěla bych studovat textilní design, snad mi to vyjde!
Jaké máš ještě zájmy, jak trávíš volný čas?
V dramaťáku chci pokračovat, jak nejdéle to půjde, tatínkův dramaťák je hodně dobrý, děláme zajímavé věci, věnujeme se důležitým tématům. Teď o víkendu jsem postoupila v recitaci do národního kola, úplně mě to dojalo, byla velká konkurence, nečekala jsem, že mám šanci postoupit. Hodně času trávím venku s kamarády, potřebuji si pořád povídat, nebo přespávám u nejlepší kamarádky, abychom si stihly říct, co se stalo za týden. Doma hodně maluji a někdy píšu básničky.
Pomáháš také ve vinařství?
Pravidelně pomáhám při akcích, jako je vinobraní nebo den otevřených dveří. Už se na to zase těším, nejbližší je 16. května. Provádím ve vinařství, nebo nalévám víno. Ve vinařství všechno znám, v dětství jsem tam trávila hodně času s prababičkou Evou a sestřenkami.
České vinařství Chrámce určitě není vzhledem ke své historii a významu „jen“ vinařstvím, ale i rodinou. Co pro Tebe, coby teprve třináctiletou, vinařství znamená?
Pro mě je to rodinná tradice. Chtěla bych jednou dokázat víc mluvit o vinařství, jako teta Kateřina, co vinařství vede. Mám moc ráda ten tajemný starý sklep, tam to hrozně pěkně voní. Nahoře na vysokém sudu je moje komfortní místo.
Šest vín s originální etiketou od pravnučky vinaře Ivana Váni. Irsai Oliver ALEGRO 2023, Tramín VIVACE 2023, Svatovavřinecké GRAZIOSO 2022, Zweigeltrebe LARGO 2019, Zweigeltrebe ledová královna 2022, Chardonnay barrique 2018. Vína (nejen) z Modré edice můžete zakoupit na e-shopu a v prodejnách Vinárna U Divocha a v Chrámcích přímo ve vinařství.
Maya má umění v krvi. Navštěvuje výtvarný obor pod vedením paní učitelky Romany Pavlíčkové v ZUŠ Moskevská a dramatický obor pod vedením svého tatínka Pavla Skály v ZUŠ F.L.Gassmanna.
Jedna z etiket z Modré kolekce vznikla jako pocta vinaři Ivanu Váňovi. Starší ročníky si jistě pamatují chrámecké víno Divoch. Málokdo ale asi ví, jak toto označení vzniklo. Ivan Váňa se prý na své spolupracovníky často obracel slovy „ty jeden divochu“. A právě tohle rčení se dostalo i do názvu prvního vína vyrobené ho v Chrámcích – DIVOCH.