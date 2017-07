Prázdniny jsou ideální pro návštěvu muzea

Dlouhé prázdninové dny přímo vybízí k poznávání nových věcí. Když počasí neláká k vodě ani do lesa, vydejte se do muzea. Na Mostecku a v nejbližším okolí je nabídka muzeí přepestrá. Můžete se podívat na historii měst, seznámit se s hornickou minulostí regionu, zabrousit do života našich předků v horách nebo se prostřednictvím expozic přesunout do období druhé světové války. Kdo by měl už všechna muzea v Krušných horách prokouklá skrz na skrz, může se vydat k německým sousedům. I jejich muzea totiž stojí za vidění. Abyste měli o muzeích v Krušných horách jasno, vydala Destinační agentura Krušné hory přehledného průvodce Muzea Krušných hor. Tam najdete vše, co ke svým cestám po historii potřebujete vědět. Průvodce je od srpna k dispozici v informačních turistických centrech. Ochutnávka z nabídky muzeí v Krušných horách:

Oblastní muzeum v Mostě

www.muzeummost.cz

Stálé expozice muzea: Historický nábytek 17. – 19. století, Baronka Ulrika von Levetzow, Mineralogie Krušnohoří, Geologická minulost Mostecka, Přírodou severozápadních Čech, Ze života obyvatel Krušnohoří. Muzeum také pořádá celou řadu doprovodných akcí, přednášek, besed nebo historických scenérií souvisejících s historií Mostecka.

Otevírací doba: úterý – pátek 12.00 – 18.00 hodin, sobota a neděle 10.00 – 18.00 hodin, svátky 10.00 – 18.00 hodin. V pondělí je zavřeno.

Krušnohorské muzeum v Lesné

www.horskyklublesna.cz

Krušnohorské muzeum se nachází ve východní části Krušných hor, nedaleko Chomutova a Mostu. Jeho součástí je nově vybudovaná replika zvonice s plně funkčním zvonem a model 1:1 Krušnohorského lidového domu, tzv. chlévního typu. Nabízí návštěvníkům stálou expozici o životě horalů zhruba před 100 lety, jejíž součástí je i sbírka renovovaných starých zemědělských strojů.

Otevírací doba: denně od 10.00 do 18.00 hodin.

Krušnohorské muzeum hraček

www.spielzeugmuseum-seiffen.de

Krušnohorské muzeum hraček v Seiffenu bylo založeno v roce 1936 a postupně přetvořeno a profilováno jako speciální muzeum krušnohorského hračkářství. V současné době muzeum poskytuje souhrnný pohled na celý hračkářský region a lidovou vánoční tvorbu. V muzeu, ale nejen tam, prakticky v celém městě návštěvník najde v nejrůznějších velikostech a provedeních mimo jiné louskáčky na ořechy, panáčky v uniformách a vánoční pyramidy nebo větrníky poháněné teplým vzduchem ze zapálených svíček, svícny – havíře, světlonoše – anděla a kouřící mužíčky.

Otevírací doba: každý den od 10.00 – 17.00 hodin.

Podkrušnohorské technické muzeum Kopisty u Mostu

www.ptm.cz

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Jeho hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Muzeum nabízí návštěvu reálné expozice z oblastí rudného dobývání s hornickou uniformou dle nařízení ministerstva orby z roku 1890, průřezem pece na zpracování vápence KalkwerkLengefeld, interaktivní hernu na hornické dovednosti a třeba s pohledem do rudné štoly s viditelnou žílou rudy olova, expozici hlubinného dobývání, kde si návštěvník „profárá“ kompletně uměle vystrojenou hnědouhelnou štolu Julius, ve které bydlí i permoník, expozice HBZS s vyprošťovacím zařízením nebo technika z povrchových lomů.

Otevírací doba: Sezona je od 1. března do 31. října. Otevřeno: úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a jsou dlouhé 2 – 2,5 hodiny, dle vybrané trasy.

Poslední prohlídka začíná v 15.00 hodin.

Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

www.pamatnik-most.cz

Období let 1938 – 1945 uceleně přibližuje expozice v budově bývalého městského krematoria v areálu starého městského hřbitova. Návštěvník v ní nalezne množství fotografií, modelů vojenské techniky a letadel, dokumentů i trojrozměrných předmětů mapujících válečné události v regionu. Expozice se také zabývá osudy obyvatel Mostecka od podpisu mnichovské dohody po válečné peripetie, poukazuje i na to, jak žili a čemu se věnovali váleční zajatci a totálně nasazení dělníci v pracovních táborech nebo kolik Mostečanů se zapojilo do odboje proti hitlerovskému Německu, ať už v regionu, v protektorátu nebo v zahraničních armádách. Nechybí zajímavosti o prominentním lágru v zámku Jezeří, o doposud ne zcela objasněné smrti čtyř spojeneckých letců, účastníků známého Velkého útěku ze Saganu, jejichž ostatky byly zpopelněny právě v mosteckém městském krematoriu nebo informace o bombardování Mostu letectvem Rudé armády 8. května 1945. Nechybí také zmínka o obyvatelích Mostecka, kteří za II. světové války zahynuli v německých armádách.

Otevírací doba: sezona je od května do října. Úterý – čtvrtek 10.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.00 hodin a v neděli 13.00 – 16.00 hodin s odborným výkladem. V pondělí, ve středu a v pátek 10.00 – 15.00 hodin bez výkladu.

Stálá expozice hraček a dřevěných výrobků

www.nbw.cz

Ve firmě NBW u hranic se Saskem. Výroba dřevěných upomínkových předmětů, suvenýrů a reklamních předmětů i na zakázku. Dnes je to poslední dřevovýroba v této oblasti Krušných hor, navazující na rozmach hračkářství, který začal na konci devatenáctého století.

Otevírací doba: ve všední dny 10.00 – 14.30 hodin. Návštěvy větších skupin je dobré hlásit předem telefonicky.

Muzeum veteránů Litvínov

Vlakové nádraží Litvínov – město, tel. kontakt: +420 608 269 555, +420 604 734 189.

Expozice Veteráni Litvínov je v provozu od dubna 2016. Jsou zde k vidění mazlíčci na čtyřech kolech.

Návštěvní hodiny: každý víkend 10.00 – 16.00 hodin.

Dílna Magistra Edwarda Kelleyho

www.imostecko.cz

Expozice na hradě Hněvín, která vznikla podle scénografa Josefa Korába, zavede návštěvníka do alchymistické dílny magistra Edwarda Kelleyho, někdejšího věhlasného alchymisty na dvoře císaře Rudolfa II., kde zjistí, o co se tento velký mág a mystifikátor pokoušel a co někdy s notnou dávkou štěstí i uskutečnil. V jeho dílně můžete odhalit tajemství nejslavnějších triků, kterými ohromoval i samotného císaře. V sedmi zastaveních poodkryje alchymistické kousky a triky, které dovedly Kelleyho až na císařský dvůr, ale také v nemilost. Jde o zážitkovou expozici, jednotlivé díly proto mohou ovládat sami návštěvníci. Jako vzpomínku si mohou sami vyrazit pamětní minci.

Otevírací doba: květen – srpen, úterý – neděle 11.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin. V pondělí je zavřeno. V září je možné dílnu navštívit po telefonickém objednání (minimální počet 5 osob).