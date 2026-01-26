Předpremiéra pohádky Princezna stokrát jinak zaplnila kino nedočkavými diváky

Ústecký kraj se opět blýskl v celovečerní pohádce. Princezna stokrát jinak, která vstoupila tento čtvrtek do kin, se natáčela také v Libochovicích a Tiských stěnách. Pohádku již v regionální předpremiéře zhlédli diváci v zaplněném Kině Máj v Litoměřicích.
Regionální předpremiéra se konala za účasti herců a tvůrců a součástí programu byla také diskuse. Diváci se například dozvěděli, že tvůrci pro natáčení potřebovali 4,5 tuny jablek, z nichž 1,5 tuny následně darovali potravinové bance.
Pohádka Princezna stokrát jinak vypráví příběh osmnáctileté Stelly z Jablečného království, která se snaží naplnit očekávání svého otce – a přitom zapomíná být sama sebou. Po rodinném konfliktu si v den svých narozenin přeje být „kdokoliv jiný“. Přání se zázračně vyplní a princezna se začíná každé ráno probouzet v jiné podobě – jako stařenka, obryně nebo malé dítě. Zvláštní „multipersonózu“ může Stella zlomit jedině sňatkem. Královští rodiče proto uspořádají rytířský turnaj, který však neproběhne podle plánu.
Do hlavní role byla obsazena Ema Businská, královské rodiče hrají Martina Preissová a Martin Myšička, prince Ukruta ztvárnil Tomáš Weber a jeho poručníka Ramora Ján Koleník. Roli pašeráka si zahrál Filip Březina. Mezi další známé tváře patří Martin Stránský, Zuzana Fialová, Patricie Solaříková, Jaroslav Plesl, Petr Nárožný, Igor Bareš, Regina Rázlová, Betka Staňková, Jiří Ployhar, Zdeněk Žák, Jakub Žáček a dětské role ztvárnili Beata Morozová a Jakub Král.
Projekt bude žádat o podporu mimo jiné i z Filmových voucherů Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.