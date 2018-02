Premiéra: „Homevideo“ – hra o šikaně a mobbingu „šitá“ pro mládež

Městské divadlo v Mostě uvede premiéru divadelního představení pro školy „HOMEVIDEO“. Dopolední představení pro školy doplní divadlo diskusí a přednáškou o kyberšikaně a mobbingu.

Patnáctiletý Jakub, normální a zcela běžný puberťák si na kameru natáčí svoje promluvy o sobě a o světě, vyznání lásky své kamarádce Hannah a také intimní chvíle včetně svojí masturbace. No a proč by nemohl? Vždyť je to jeho kamera! Navíc mu tyto záznamy pomáhají v poznávání sebe sama a k lepší orientaci ve světě kolem něj. Jenže problém nastane ve chvíli, kdy se tato kamera včetně všech záznamů dostane do špatných rukou. Jak se s takovou věcí může mladý člověk vypořádat? Kdo mu pomůže, když se stane terčem takzvaného cyber-mobbingu?

Za filmový scénář Homevideo byl Braren v roce 2012 vyznamenán Cenou bratří Grimmů a také Německou televizní cenou. Divadelní hra pak byla v roce 2014 nominována na prestižní cenu za nejlepší německou hru pro mládež.

Jakuba vydírají dva jeho spolužáci – vyhrožují mu, že pokud jim nezaplatí, uveřejní jeho video (ve kterém otevřeně na kameru masturbuje) na internetu, na sociálních sítích. Jakub peníze nemá, nezaplatí – a spolužáci dodrží své slovo a video zveřejní. Jakub je pak terčem posměchu svých spolužáků ve třídě i v celé škole. Dívka, do které je zamilovaný, se s ním chce také rozejít. Ale také ona se stane terčem posměchu, protože spolužáci vědí o jeho vztahu. Jejich sblížení je tím navždy narušeno. Jakub čelí útokům anonymů, kteří mu výhružně píší na jeho chatu. Jakub přestoupí na jinou školu – ale dříve, než do ní poprvé vstoupí, už obdrží anonymní výhružný telefonát od studentů z této nové školy. Jakub nakonec tlaku okolí podlehne, nevyrovná se s tím.

Česká premiéra Homevidea se uskuteční 9. února za přítomnosti autora Cana Fischera. V režii Adama Doležala se v hlavní roli Jakuba představí Ondřej Dvořák. Uvidíte mimo jiné také nové herecké tváře Markétu Hausnerovou a Lukáše Kofroně. Dále hrají Vít Herzina, Veronika Týcová, Matyáš Procházka, Lilian Fischerová, Michaela Krausová a další.