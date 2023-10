Přemnožená prasata díky myslivcům a odměnám ubývají

Město Most s pomocí myslivců dál bojuje proti přemnoženým divokým prasatům, která se bohužel suverénně pohybují nejen na okrajích města, ale i po sídlištích a také nedaleko samotného centra. Počty odlovených divočáků stoupají.

Od května do července bylo odloveno celkem 81 kusů černé zvěře, z toho 26 kusů prasat bylo zachyceno do klecí. V srpnu a září to bylo také 81 kusů. Odlov v jednotlivých honitbách oproti minulému roku výrazně stoupl. Tak například zatímco ve Vtelně bylo vloni uloveno 16 prasat, letos už je to 48 divočáků.