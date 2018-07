Společnost ČEZ Distribuce informovala o plánovaném přerušení dodávek elektřiny v červenci. Dne 12. července v čase od 8 do 11 hodin nepůjde proud v ulicích Ke Skále, Ke Špičáku, Na Výšině, Rudolická, Šikmá. Dne 19. července v době od 8 do 13 hodin v ulici Zdeňka Fibicha a 20. července potom od 8 do 10 hodin v ulicích Horní, Na Výsluní, Nad Vinicí, Okrajová, Pod Koňským vrchem, Pod Kurty, Slatinická, Sportovní, V Břízách a Zahrádkářská. Čísla popisná, ve kterých dojde k odstávce elektřiny, lze najít na stránkách ČEZ Distribuce http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html