Prestižní klavírní soutěž suveréně vyhráli ukrajinští bratři

Roman a Oleksandr Fediurkových byli ústředními postavami 51. ročníku prestižní mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Ta se konala o víkendu v Ústí nad Labem.

Absolutním vítězem třídenního napínavého klání, na které přijeli soutěžící až z Vietnamu či Japonska, se stal čtrnáctiletý Roman Fediurko. Ten převzal ceny od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora Ústí Petra Nedvědického.

Osmiletý bratr ukrajinského vítěze Oleksandr pro změnu zvítězil v té nejmladší kategorii.

V další kategorii (10 až 11 let) obsadil první místo He Houyue z Nizozemí. V kategorii 12 až 13 let triumfoval právě absolutní vítěz Roman Fediurko a v nejstarší věkové kategorii do 15 let získal od poroty nejvíce bodů Jan Čmejla z Prahy. Ani další Češi se neztratili v silné konkurenci, ceny dostali také například Martin Balog, Natali Schejbalová či Tereza Neužilová.

Klavírní soutěž patří díky tradici do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Její 52. ročník se uskuteční opět v Ústí nad Labem ve dnech 20. – 22. listopadu 2019. Generálním partnerem letošního ročníku se stala opět společnost Net4Gas.