Přesun očkování z nemocnice do ČVUT

Očkování proti onemocnění COVID-19 se ve středu 8. prosince přesune z prostor děčínské nemocnice do budovy Českého vysokého učení technického v Děčíně. V Teplicích začne v úterý 7. prosince fungovat WALK-IN (očkování bez předchozí registrace) v nákupním centru Fontána. Očkování pro registrované zůstane i nadále v teplické nemocnici.

„Smyslem přesunu očkovacího centra v Děčíně a vzniku nového centra v Teplicích je zvýšení proočkovanosti obyvatelstva Ústeckého kraje. Ta je bezpodmínečně nutná pro uklidnění stávající situace, abychom se mohli s pandemií onemocnění COVID-19 konečně vypořádat a ulevit pacientům i zdravotníkům v našich nemocnicích,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

„Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit provoz očkovacích center i v době, kdy jsou zdravotníci potřeba především na zaplněných covidových odděleních. Chtěla bych apelovat na všechny, kteří ještě váhají, aby se urychleně nechali očkovat a pomohli tak ukončit probíhající pandemii. Zároveň bych ráda poděkovala magistrátu města Děčín, magistrátu města Teplice a společnosti JTH Rent s.r.o. provozující nákupní centrum Fontána za vstřícnost při zřizování očkovacích center,“ doplnila Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, která má zároveň v gesci přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.

Očkovací centrum v nákupním centru Fontána bude sloužit převážně pro neregistrované zájemce o vakcinaci. Registrovaní budou i nadále docházet do teplické nemocnice. „Žádáme zájemce o vakcinaci, aby důsledně dodržovali termín očkování, ke kterému se do teplické nemocnice registrovali. Pokud by ze závažných důvodů potřebovali využít očkování bez registrace v nákupním centru Fontána, žádáme alespoň o odregistraci termínu, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování kapacit v nemocnici,“ dodal Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice.

Očkování v nemocnici Děčín bude naposledy možné v úterý 7. prosince od 8:00 do 10:00 a od 12:30 do 16:00 hodin.

Přehled očkovacích míst v působnosti nemocnic Krajské zdravotní:

Most

Nemocnice Most

budova B, vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. P – včetně očkování WALK-IN (bez předchozí registrace)

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

PROVOZNÍ DOBA: PO – SO 7:30 – 18:00 hodin (polední pauza 12:00 – 12:30)

Očkování bez předchozí registrace pouze ÚTERÝ – ČTVRTEK – SOBOTA. Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12-15 let proti COVID probíhá v budově B, každý pátek 7:30 – 18:00 hodin (polední pauza 12:00 -12:30).

Děčín

Budova ČVUT, Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín (do 7. 12. v Nemocnici Děčín, budova E)

PROVOZNÍ DOBA: PO – NE 8:00 – 16:00 hodin (polední pauza 12:00 – 12:30)

Očkování bez předchozí registrace: PO 12:30 – 16:00 hodin

Očkování zaregistrovaných dětí ve věku 12 – 15 let proti onemocnění COVID-19 probíhá na příjmové ambulanci Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, budova I, vždy v pátek od 8:00 do 15:00 hodin. Od 10. 12. bude očkování zaregistrovaných dětí v budově E.

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: PO až NE 7:00 – 19:00 hodin (polední pauza 12:30 – 13:00, poslední očkování v 18:15)

Děti od 12 do 15 let jsou očkováni v pondělí. Ve středu probíhá očkování samoplátců, očkují se i 3. dávky vakcíny, očkování bez předchozí registrace a očkování proti chřipce.

Teplice

Nemocnice Teplice

budova J, Duchcovská 53, 415 29 Teplice

PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 8:00 – 18:00 hodin, po předchozí registraci a rezervaci termínu (poslední pacient bude naočkován nejpozději v 17:55)

Očkování zaregistrovaných nezletilých 12 – 15 let probíhá v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, Interní pavilon J, vždy v pátek v době od 08:00 do 14:00 hodin.

Nákupní centrum Fontána Teplice (od 7. 12.)

WALK-IN (očkování bez předchozí registrace, pouze pro starší 16 let)

Náměstí Svobody 3312, 415 01 Teplice

PROVOZNÍ DOBA: ÚT, ČT 9:00 – 17:00 hodin

Chomutov

Nemocnice Chomutov

budova H (je označeno, vchod od „lesa“), Kochova 1185, 430 12 Chomutov

PROVOZNÍ DOBA: PO – NE 8:00 – 18:00 hodin

Očkování bez předchozí registrace je možné denně, mimo pátků v době 9:00 – 18:00 hodin, s registrací je však jistota termínu. Očkování zaregistrovaných nezletilých ve věku 12 – 15 let proti onemocnění COVID-19 probíhá v pavilonu H, každý pátek v době od 15:00 do 18:00 hodin.

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice

Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou), Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

Očkování zaregistrovaných nezletilých 12-15let proti onemocnění COVID probíhá v pavilonu A, v pondělí nebo ve čtvrtek v době od 14:00 do 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná v 18:45).

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

areál Podhájí, v prostorách bývalé interní ambulance, Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: PO 7:00 – 14:00 hodin, ST a ČT: 7:00 – 15:00 hodin

Ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace. Očkování zaregistrovaných nezletilých 12-15let proti onemocnění COVID probíhá ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin.