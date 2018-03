Preventistka spolu s asistentkami prevence kriminality navštěvují děti v základních i mateřských školách

Preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová spolu s asistentkami prevence kriminality navštěvuje základní a mateřské školy v Litvínově. S dětmi rozebírají především téma osobního bezpečí. Ty nejmenší pak učí důvěře k uniformovaným lidem.

Větší pozornost věnují preventisté prvňáčkům. „Seznamujeme se navzájem. Aby děti věděly, že asistentky prevence kriminality jsou u školy především pro jejich bezpečí, kdy a v jakých situacích se na ně mohou obracet. Besedujeme také o bezpečné cestě do školy. Takové besedy probíhají tradičně již několik let, dětem dáváme jako upomínku reflexní přívěšek pro volný čas,“ prozradila Michaela Hejčová. S dětmi ve školách mluví také na téma osobní bezpečí. Řeší mimo jiné setkání s cizími lidmi, napadení psem, nebezpečná místa ve městě. „Asistentky prevence kriminality přispívají svými osobními zkušenostmi z dětem blízkého prostředí z okolí školy. Mají také možnost pozorovat děti v jiných situacích, než při cestě ze školy a všímat si vztahů s ostatními dětmi, jejich chování k autoritám. Mohou děti varovat před určitými riziky, jako jsou například rozkopané silnice, opravy, rekonstrukce,“ doplnila prevetistka. Asistentky prevence kriminality doprovází preventistku Městské policie Litvínov také do mateřských škol. „S předstihem máme možnost seznámit předškoláky s uniformovanými lidmi, chceme navodit důvěru a posílit pocit bezpečí ještě před nástupem do školy. Pro větší děti jsou asistentky prevence kriminality spíše symbol represe, když je napomínají pro kouření v okolí školy, nevhodné chování při cestě z vyučování nebo během polední přestávky. Při rozhovoru s dětmi ale zjišťujeme, že si cení pomoci asistentek prevence kriminality mladším spolužákům,“ uzavřela Michaela Hejčová.