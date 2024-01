Převratná novinka: Krajská zdravotní představila PRVNÍ PORODNÍ GAUČ

V litoměřické nemocnici Krajské zdravotní nabízejí maminkám novinku, porodní gauč

Umožnit ženám rodit pohodlně v jakékoliv poloze. Od přání k realizaci razantně přistoupili v Centru porodní asistence, které vzniklo při Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Litoměřice v září 2023 jako první pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji. Díky daru, který zprostředkoval Nadační fond Propolis 33, mohli nyní pořídit novinku – porodní gauč.

Litoměřická nemocnice Krajské zdravotní byla čtvrtou v republice a je první v Ústeckém kraji, která porodním gaučem disponuje. Největší předností porodního gauče je jeho variabilita a umožnění porodu v téměř jakékoliv poloze, kterou si rodička zvolí a cítí se v ní dobře. Tuto polohu může také volně v průběhu porodu měnit. Nespornou výhodou je možnost přímého zapojení doprovodu – tatínka – do celého porodního děje. Ten může svoji ženu držet v náručí, být jí oporou při zapření se s každou kontrakcí a po samotném porodu trávit společné nerušené chvíle ve třech při tzv. bondingu. Rodit na gauči ale není podmínkou. „Jsou i ženy, které v závěru porodu preferují klasické porodní lůžko, kdy se mohou lépe zapřít. To, že žena neporodí na gauči, není známka žádného selhání. Naopak má možnost volby té nejlepší polohy, která jí vyhovuje, a to je hlavní poslání gauče,“ vysvětluje zástupce primářky oddělení a vedoucí porodního sálu Centra porodní asistence v Litoměřicích Petr Holba. Litoměřická porodnice otevřela tzv. Centrum porodní asistence loni v září. CPA je systém poskytované péče porodní asistentkou. Patří mezi trendy v porodnictví posledních let a je postavený na respektu k přáním rodící ženy. Právě porodní gauč přání rodiček o co nejpřirozenějším porodu nepochybně naplňuje.

„Chtěli jsme nabídnout maminkám možnost porodit i jinak než na klasickém porodním lůžku. Proto jsme získali díky Nadačnímu fondu Propolis 33 porodní gauč, s pořizovacími náklady téměř 170 tisíc korun, který je prvním v Ústeckém kraji. V Česku je novinkou, ale například ve Velké Británii s využitím porodního gauče rodí 10 % žen. Máme radost, že v našem centru jej využilo již 38 rodiček. Děkujeme nadačnímu fondu, díky němuž nyní i v Litoměřicích maminky takovou možnost mají. Máme radost, že naše snahy o zkvalitnění péče o těhotnou a rodící ženu motivují dokonce i ostatní zdravotnická zařízení v našem okolí, která po našem vzoru nově nabízejí péči v režimu Centra porodní asistence,“ pokračuje Petr Holba, který od června loňského roku jako vedoucí porodního CPA v Litoměřicích úspěšně buduje.

Porodnice v Nemocnici Litoměřice je čtvrtou v České republice, která od Nadačního fondu Propolis 33 porodní gauč získala. „Litoměřická porodnice buduje centrum porodní asistence a zároveň obecně začíná přistupovat jinak k rodícím ženám. Více jim naslouchá, nabízí jim více možností. Tento aktuální vývoj nás velice těší a osobně vnímám Litoměřice jako „Hvězdu severu“ – ve smyslu toho, kam bych já poslala svoji klientku nebo kamarádku rodit. Samozřejmě, do velké míry je to díky invenci pana doktora Petra Holby, ale i díky progresivnímu vedení a pochopitelně skvělému týmu lékařů a porodních asistentek,“ řekla Lilia Khousnoutdinova, zakladatelka Nadačního fondu Propolis 33.

Porodní gauč má litoměřická porodnice od 20. prosince. Dosud na něm porodilo 38 žen a o jeho využití je mezi ženami obrovský zájem. Porodnice proto plánuje pořídit novinku i do dalších pokojů. Rodit na porodním gauči budou mít brzy maminky i v chomutovské porodnici, kam v těchto dnech míří další porodní gauč v rámci nemocnic Krajské zdravotní. Porodní gauč ale není jedinou novinkou porodnic Ústeckého kraje. Krajská zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v celém Ústeckém kraji, má pro letošní rok připraveno pro budoucí maminky spoustu novinek.

„Postupně rekonstruujeme gynekologicko-porodnická oddělení v našich nemocnicích, aby odpovídaly nadstandardní péči a komfortu 21. století. Jako první letos na jaře dokončíme modernizaci gynekologického oddělení s porodnicí v Teplicích za bezmála 160 milionů korun a následně provedeme generální rekonstrukci stejného pracoviště právě zde v Litoměřicích, s předpokládanými náklady 80 milionů korun. V Děčíně jsme už v prosinci zahájili stavbu nového pavilonu Matka a dítě za 477 milionů korun. Jeho součástí bude i hemodialyzační středisko a propojovací koridor se dvěma sousedícími pavilony. Úplně nový pavilon s veškerou péčí o rodičky a novorozence pak plánujeme v ústecké nemocnici,“ uvedl Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní.