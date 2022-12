Příběhy fotografií “Podivuhodný svět bezobratlých”

Citadela zve na přednášku spojenou s vernisáží výstavy makrofotografí na téma “PODIVUHODNÝ SVĚT BEZOBRATLÝCH” “, která se uskuteční v Café Baru Citadela ve středu 4. 1. 2023 od 19:00 hodin.

Výstava fotografií Pavla Krásenského, předního Českého makro fotografa, vás nechá nahlédnout do podivuhodného světa bezobratlých živočichů. Na velkoformátových fotografiích o velikosti 90 × 60 centimetrů se vám představí zástupci nejrůznějších skupin hmyzu, často druhy, které jsou velmi vzácné a na fotografiích se téměř nikdy neobjevují.

Jedná se ve většině případů o druhy menší než jeden centimetr a tak budete mít možnost vidět tyto drobné tvory při mnohonásobném zvětšení, které nechává vyniknout struktuře jejich těl a také detailům, které nejsou pouhý okem viditelné. Jedná se tak o dokumentární fotografie s přidanou uměleckou hodnotou. Právě tato kombinace dokáže lidem, kteří mají z bezobratlých strach nebo je přímo nesnášejí, přiblížit jejich svět trochu jinou formou a ukázat jim, jak pestrý a pozoruhodný je svět brouků, motýlů, blanokřídlých, much nebo pavoukovců. Budete tak moci pohlédnout například do očí larvě svižníka nebo rozzlobené sršně, uvidíte, jaký náklad na sobě nosí mouchy, když na ně padne ranní rosa nebo jak krásná je struktura motýlích křídel.

Fotografie vznikaly jak klasickou technikou, tak metodou tzv. skládané fotografie, která umožňuje mnohonásobně zvětšit hloubku ostrosti. Fotografie pocházejí téměř výhradně z území České republiky. I přesto, že se nejvíce druhů bezobratlých vyskytuje v tropických oblastech, můžete i u nás vidět podivuhodné tvory, kteří si s těmi tropickými nic nezadají.

Příběhem fotografií provede entomolog Pavel Krásenský. I přesto, že se například fotografie pavouka v noře může zdát na první pohled obyčejná, je za ní spousta práce a také odborných znalostí. Na přednášce se dozvíte, jak fotografie vznikají a co vše jejich vzniku předchází. Podíváme se společně do světa bezobratlých, ve kterém žijí tvorové, kteří jsou před našimi zraky ukryti, a spatřit je není snadné, někdy až nemožné.

Vernisáž výstavy se uskuteční od 18:00 hodin (vstupné zdrama).

Vstupné na přednášku 100 Kč. Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.