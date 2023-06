Přijďte 17. června posnídat do litvínovské knihovny

Přijďte v sobotu 17. 6. od 9 do 10.30 hodin posnídat v duchu spravedlivého obchodu (Fair Trade). Myšlenkou je používat suroviny vyrobené za podmínek, které zaručují spravedlivou odměnu a vhodné pracovní podmínky pěstitelům z rozvojových zemí. Důraz je také kladen na ekologickou udržitelnost a respekt k životnímu prostředí.

Snídani se bude podávat na Litvínovské komunitní zahrádce u knihovny. Doneseným dobrotám se knihovna nebrání.

Více informací na e-mailu: kraft@knihovna-litvinov.cz

Podpořeno z Fondu Kaufland „Už to roste, už to klíčí“, ve spolupráci s Nadací Via.