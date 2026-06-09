Přijďte 21. června zpomalit, nadechnout se a nechat se unést atmosférou jógy do mosteckého muzea

Mostecké muzeum zve 21. června od 9 do 18 hodin na oslavu Mezinárodního dne jógy, která se letos ponese v duchu tématu „Yoga for Wellness, Wisdom, and World Peace“ – Jóga pro zdraví, moudrost a světový mír.
Přijďte prožít den plný klidu, propojení a inspirace. Opět se můžete těšit na jógu pro dospělé i děti, na zvuky a tóny různých hudebních nástrojů, prodejní stánky s originálními produkty, wellbeing procedury pro tělo i duši. Přijďte zpomalit, nadechnout se a nechat se unést atmosférou, kde se jóga setkává s uměním a hudbou.